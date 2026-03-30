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Chittorgarh Police Action : मादक पदार्थ से कमाई पर कार्रवाई, 54 लाख की संपत्ति को किया फ्रीज

चित्तौड़गढ़ पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व धरपकड़ के जिले में 'ऑपरेशन त्रिनेत्र' के नाम से विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसमें मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त से अर्जित की गई संपत्ति को फ्रीज करने की कार्रवाई हुई है. निंबाहेड़ा कोतवाली थानाधिकारी रामसुमेर ने कार्रवाई कर समस्त दस्तावेज संबंधित कंपीटेंट अथॉरिटी को भेजे.

चित्तौड़गढ़: पुलिस ने तस्करी की काली कमाई से अर्जित संपत्ति को फ्रीज करा दिया है. इसमें भारी वाहन एवं राजस्व भूमि को फ्रीज किया गया है. पुलिस ने अवैध संपत्तियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत फ्रीज करने की कार्रवाई की है. फ्रीज की गई संपत्ति के समस्त दस्तावेज संबंधित अथॉरिटी को भिजवाए गए हैं. अपराधी की फ्रीज की गई संपत्ति की कीमत करीब 54 लाख रुपये है.

निंबाहेड़ा में डाक बंगला रोड शास्त्री कॉलोनी निवासी मोहम्मद उस्मान पुत्र मोहम्मद अतीक खान के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज है. निंबाहेड़ा पुलिस ने उस्मान के द्वारा मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित संपत्तियों की वित्तीय जांच कर चिन्हित किया. इसमें आरोपी के एक ट्रक, दो बस एवं राजस्व भूमि की वैल्यूएशन करीब 54 लाख रुपये होना पाई गई.

एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F में कार्रवाई : पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऐसी संपत्ति जो अवैध मादक पदार्थों के व्यापार से या अवैध रूप से अर्जित की गई हो, उस संपत्ति के छिपाए जाने, स्थानांतरित किए जाने या निपटाए जाने की संभावना है. उस संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के अंतर्गत जप्त किया जाता है. किसी भी व्यक्ति पर मादक पदार्थ की तस्करी या उससे संबंधित कोई भी मुकदमा दर्ज होने के बाद उसकी पैतृक संपत्ति के अलावा काली कमाई से अर्जित की गई संपत्ति को पुलिस द्वारा जब्त किए जाने की कार्रवाई की जाती है.

पुलिस ने कार्रवाई के समस्त दस्तावेज संबंधित कंपीटेंट अथॉरिटी को भेजे, जिसने सुनवाई की. कंपीटेंट अथॉरिटी ने थानाधिकारी निम्बाहेड़ा द्वारा पेश किए फ्रीजिंग आदेश का अनुमोदन कर स्थाई किया गया. भारत सरकार की ओर से अधिकृत कंपीटेंट अथॉरिटी ने अभियुक्त की संपत्ति काली कमाई से अर्जित होना पाया.