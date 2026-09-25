ETV Bharat / state

चित्तौड़गढ़ में 'ऑपरेशन त्रिनेत्र' : 172 किलो डोडा चूरा और 24,000 लीटर बेंजीन जब्त

नारायणपुरा टोल के पास गंगा मैया होटल के सामने प्लास्टिक की नली से टैंकर से बेंजीन चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए दो आरोपी.

Police intercepted tanker in Mangalwad police station
मंगलवाड़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने पकड़ा टैंकर (ETV Bharat Chittorgarh)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 25, 2026 at 1:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चित्तौड़गढ़: जिले में मादक पदार्थ और ज्वलनशील पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में तीन बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 172 किलो 240 ग्राम डोडा चूरा और 24 हजार लीटर ज्वलनशील बेंजीन जब्त किया है. कार्रवाई के दौरान 3 कार और 1 टैंकर भी जब्त किया गया है. पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया- जिले में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है.

वहीं, आईजी उदयपुर रेंज गौरव श्रीवास्तव के निर्देश पर ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया जा रहा है, जिसके तहत तस्करों पर नकेल कसी जा रही है. दो अलग-अलग कार्रवाइयों में डोडा चूरा बरामद किया गया है, जबकि एक कार्रवाई में ज्वलनशील बेंजीन जब्त किया गया है. तीनों मामलों में अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर फरार और संलिप्त बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है.

बेगूं में NH-27 पर दो कार्रवाई, 172 किलो डोडा चूरा जब्त: धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि बेगूं में एएसपी गोपाल सिंह कानावत और डीएसपी अंकित कुड़ी के सुपरविजन में थानाधिकारी चम्पाराम के नेतृत्व में टीम ने सुरतपुरा में NH-27 पर नाकाबंदी की थी. नाकाबंदी के दौरान दो संदिग्ध कारों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक कार छोड़कर फरार हो गए.तलाशी में मारुति स्विफ्ट कार से 46 किलो 540 ग्राम और कार से 8 कट्टों में भरा 125 किलो 700 ग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ है. दोनों कार्रवाइयों में कुल 172.240 किलो डोडा चूरा और दोनों कार जब्त कर एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया गया है.

पढ़ें: चित्तौड़गढ़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 करोड़ का 18 क्विंटल गांजा पकड़ा, 7 तस्कर गिरफ्तार

मंगलवाड़ में बेंजीन चोरी का भंडाफोड़, बड़ा हादसा टला: जिला स्पेशल टीम और मंगलवाड़ थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सिक्सलेन हाईवे पर बड़ा हादसा होने से टल गया. एएसपी गजेंद्र सिंह जोधा और डीएसपी हरीशचंद्र सिंह के सुपरविजन में डीएसटी प्रभारी सूरजकुमार और थानाधिकारी भवानीशंकर की टीम को सूचना मिली थी कि नारायणपुरा टोल के पास गंगा मैया होटल के सामने टैंकर से बेंजीन चोरी हो रही है.सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो दो लोग टैंकर से प्लास्टिक की नली के जरिए केन में बेंजीन निकाल रहे थे. पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया. आरोपियों की पहचान अनिल कुमार पुत्र जोगाराम निवासी रोहतक हरियाणा और शंकर पुत्र लालूराम निवासी भींडर उदयपुर के रूप में हुई है. टैंकर सोनीपत रिफाइनरी से बड़ौदा जा रहा था.

मामले की सूचना रसद विभाग को दी गई. रसद विभाग की प्रवर्तन अधिकारी सुमन तिवारी की मौजूदगी में जांच की गई तो टैंकर में 24 हजार लीटर बेंजीन भरा मिला. चोरी में प्रयुक्त पाइप, केन और ड्रम भी जब्त किए गए हैं. पुलिस ने बताया कि बेंजीन बेहद ज्वलनशील पदार्थ है. टोल और होटल के पास चोरी के दौरान अगर आग लगती तो बड़ी जनहानि हो सकती थी. पुलिस ने सभी मामलों में प्रकरण दर्ज कर फरार तस्करों की तलाश और आगे की जांच शुरू कर दी है.

पढ़ें: नशामुक्त भारत: डार्क नेट पर ऑर्डर, क्रिप्टो करेंसी में भुगतान, नशा तस्करी का नया ट्रेंड, एजेंसियों ने कसी कमर

पढ़ें: राजस्थान पुलिस का बड़ा एक्शन: 20 दिन में 1624 हार्डकोर बदमाश पकड़े, NDPS के 848 मामलों में 1158 तस्कर गिरफ्तार

TAGGED:

172 KG DODA CHURA SEIZED
24000 LITRE BENZENE SEIZED
OPERATION TRINETRA
NH27 NAKAABANDI
CHITTORGARH DODA CHURA SMUGGLING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.