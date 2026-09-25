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चित्तौड़गढ़ में 'ऑपरेशन त्रिनेत्र' : 172 किलो डोडा चूरा और 24,000 लीटर बेंजीन जब्त

मंगलवाड़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने पकड़ा टैंकर ( ETV Bharat Chittorgarh )