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Bee Attack : मोक्षधाम में शव छोड़ कर भागे ग्रामीण, दो की मौत और 40 से ज्यादा घायल...

चित्तौड़गढ़: जिले के बेगूं उपखंड क्षेत्र में मधुमक्खियों के हमले की दो घटनाएं सामने आई हैं. हवन करवाने गए पारसोली के एक व्यक्ति पर मंगलवार को मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिससे उनकी बुधवार को मौत हो गई. पारसोली कस्बे में इनके अंतिम संस्कार के दौरान मोक्षधाम में ही मधुमक्खियों ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया. इसमें 40 से ज्यादा लोगों को डंक लगे हैं. इनमें से गंभीर सात घायलों को चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय रेफर किया गया, जहां एक की आईसीयू में उपचार के दौरान मौत हो गई. इधर, पारसोली मोक्षधाम में पीपीई किट पहन कर चिकित्सा टीम ने मृतक के शव का अंतिम संस्कार किया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

पारसोली सीआई ठाकराराम ने बताया कि पारसोली निवासी जमनालाल मंगलवार को कितीया गांव में हवन करवाने गए थे, जहां मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था. गंभीर अवस्था में उन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया. घायल हुए 80 वर्षीय जमनेश पुत्र पन्नालाल सुखवाल निवासी पारसोली की बुधवार तड़के चित्तौड़गढ़ में उपचार के दौरान मौत हो गई. ऐसे में बुधवार को परिजन एवं रिश्तेदार शव लेकर पारसोली मोक्षधाम गए, अंतिम संस्कार की तैयारियां चलने लगी.

मधुमक्खियों का हमला, देखिए और सुनिए (Source : Local Person)

इस दौरान अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया और मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. इस हमले में करीब 40 से 50 लोग मधुमक्खियों के डंक से घायल हो गए. इनमें से सात की हालत गंभीर होने पर उन्हें चित्तौड़गढ़ रेफर किया गया, जबकि अन्य घायलों का उपचार पारसोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है. घटना की सूचना मिलते ही उपखंड अधिकारी अंकित सामरिया ने प्रशासनिक व चिकित्सा टीम को अलर्ट किया. तहसीलदार गोपाल जीनगर मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.