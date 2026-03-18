Bee Attack : मोक्षधाम में शव छोड़ कर भागे ग्रामीण, दो की मौत और 40 से ज्यादा घायल...
मधुमक्खियों का दोहरा अटैक. एक की मौत पर गए थे अंतिम संस्कार करने तो फिर हुआ हमला. जानिए कब, कैसे और क्या हुआ...
Published : March 18, 2026 at 4:50 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिले के बेगूं उपखंड क्षेत्र में मधुमक्खियों के हमले की दो घटनाएं सामने आई हैं. हवन करवाने गए पारसोली के एक व्यक्ति पर मंगलवार को मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिससे उनकी बुधवार को मौत हो गई. पारसोली कस्बे में इनके अंतिम संस्कार के दौरान मोक्षधाम में ही मधुमक्खियों ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया. इसमें 40 से ज्यादा लोगों को डंक लगे हैं. इनमें से गंभीर सात घायलों को चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय रेफर किया गया, जहां एक की आईसीयू में उपचार के दौरान मौत हो गई. इधर, पारसोली मोक्षधाम में पीपीई किट पहन कर चिकित्सा टीम ने मृतक के शव का अंतिम संस्कार किया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
पारसोली सीआई ठाकराराम ने बताया कि पारसोली निवासी जमनालाल मंगलवार को कितीया गांव में हवन करवाने गए थे, जहां मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था. गंभीर अवस्था में उन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया. घायल हुए 80 वर्षीय जमनेश पुत्र पन्नालाल सुखवाल निवासी पारसोली की बुधवार तड़के चित्तौड़गढ़ में उपचार के दौरान मौत हो गई. ऐसे में बुधवार को परिजन एवं रिश्तेदार शव लेकर पारसोली मोक्षधाम गए, अंतिम संस्कार की तैयारियां चलने लगी.
इस दौरान अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया और मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. इस हमले में करीब 40 से 50 लोग मधुमक्खियों के डंक से घायल हो गए. इनमें से सात की हालत गंभीर होने पर उन्हें चित्तौड़गढ़ रेफर किया गया, जबकि अन्य घायलों का उपचार पारसोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है. घटना की सूचना मिलते ही उपखंड अधिकारी अंकित सामरिया ने प्रशासनिक व चिकित्सा टीम को अलर्ट किया. तहसीलदार गोपाल जीनगर मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.
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ग्रामीण शिव सिंह चावड़ा ने बताया कि जमनालाल के निधन पर मोक्षधाम में गए थे, जहां मधुमक्खियों ने हमला कर दिया. अंतिम संस्कार में शामिल कई ग्रामीण घायल हो गए. गांव में दहशत का माहौल है.
एक ने उपचार के दौरान तोड़ा दम : वहीं, सात गंभीर घायलों को चित्तौड़गढ़ के जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जिनमें दो को आईसीयू, तीन को मेल मेडिकल वार्ड तथा दो को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया गया. आईसीयू में भर्ती राणा सांगा बाजार निवासी 80 वर्षीय भवानी शंकर पांडिया की भी मौत हो गई है. उन्हें हमले के बाद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां एक घंटे के भीतर उन्होंने दम तोड़ दिया. पारसोली निवासी राधेश्याम और मगनलाल को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है, जबकि कृष्णा भैरव ओझा सहित अन्य घायलों का इलाज मेडिकल वार्ड में जारी है.
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चिकित्सा विभाग ने करवाया अंतिम संस्कार : मधुमक्खियों के हमले के बाद पारसोली मोक्षधाम में हड़कंप मच गया. सभी शव को छोड़ कर भाग निकले. मामले की जानकारी पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों को दी गई. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने मृतक का अंतिम संस्कार विशेष सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराया. चिकित्सा विभाग की देख-रेख में कुछ लोगों को पीपीई किट पहना कर मोक्षधाम भेजा गया, जहां सावधानीपूर्वक अंतिम संस्कार संपन्न कराया गया.