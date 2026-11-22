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चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति चुनाव में उलटफेर: आरएलपी की सदस्य भाजपा की बाड़ाबंदी में पहुंची, पार्टी ने दी धरने की चेतावनी

गाड़ी में जाती हुईं शंकरीबाई भील ( ETV Bharat )

चित्तौड़गढ़: जिले में पंचायती राज चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद अब जिला प्रमुख और पंचायत समिति प्रधान के पदों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरम पर हैं. जिला प्रमुख पद और 11 में से 7 पंचायत समितियों में कांग्रेस के प्रधान बनने की संभावना है. वहीं, चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति में पहले से ही सीट को लेकर खींचतान चल रही थी. अब आरएलपी प्रत्याशी को भाजपा की बाड़ाबंदी में ले जाने से विरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई है. आरएलपी के चित्तौड़गढ़ जिला प्रभारी ने सोमवार को चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर धरने की चेतावनी दी है.

चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति में कुल 29 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस व भाजपा 14-14 सीटों पर विजयी रहीं, जबकि एक सीट पर आरएलपी की शंकरीबाई भील को जीत मिली. उन्हें एक दिन पूर्व भाजपा, भीलवाड़ा जिले के सहाड़ा स्थित आरएलपी नेता की फैक्ट्री से निकालकर अपनी बाड़ाबंदी में ले गई. इसके बाद से चित्तौड़गढ़ जिले के आरएलपी नेताओं में आक्रोश दिखाई दे रहा है.