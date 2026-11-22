चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति चुनाव में उलटफेर: आरएलपी की सदस्य भाजपा की बाड़ाबंदी में पहुंची, पार्टी ने दी धरने की चेतावनी
चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति प्रधान चुनाव में आरएलपी की विजेता सदस्य के भाजपा खेमे में जाने से सियासी बवाल मच गया है.
Published : November 22, 2026 at 10:19 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिले में पंचायती राज चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद अब जिला प्रमुख और पंचायत समिति प्रधान के पदों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरम पर हैं. जिला प्रमुख पद और 11 में से 7 पंचायत समितियों में कांग्रेस के प्रधान बनने की संभावना है. वहीं, चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति में पहले से ही सीट को लेकर खींचतान चल रही थी. अब आरएलपी प्रत्याशी को भाजपा की बाड़ाबंदी में ले जाने से विरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई है. आरएलपी के चित्तौड़गढ़ जिला प्रभारी ने सोमवार को चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर धरने की चेतावनी दी है.
चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति में कुल 29 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस व भाजपा 14-14 सीटों पर विजयी रहीं, जबकि एक सीट पर आरएलपी की शंकरीबाई भील को जीत मिली. उन्हें एक दिन पूर्व भाजपा, भीलवाड़ा जिले के सहाड़ा स्थित आरएलपी नेता की फैक्ट्री से निकालकर अपनी बाड़ाबंदी में ले गई. इसके बाद से चित्तौड़गढ़ जिले के आरएलपी नेताओं में आक्रोश दिखाई दे रहा है.
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आरएलपी चित्तौड़गढ़ जिला प्रभारी बद्रीलाल जाट ने बताया कि चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति में एक सीट पर आरएलपी की शंकरीबाई भील को जीत मिली थी और वह हमारे पास ही थीं, लेकिन एक दिन पूर्व हमारे रिश्तेदार शांतिलाल चौधरी के अलावा चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या वहां आए थे. वे हमारी बाड़ाबंदी से आरएलपी की पंचायत समिति सदस्य शंकरीबाई को जबरन अपने साथ ले गए. जिला प्रभारी जाट ने बताया कि उन्होंने नागौर जाकर इस पूरे घटनाक्रम से हनुमान बेनीवाल को अवगत कराया है. पार्टी के प्रत्याशी को जबरन ले जाने के विरोध में सोमवार को चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर धरना देकर प्रदर्शन किया जाएगा. उन्होंने आगे बताया कि इस प्रदर्शन में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के आने की भी संभावना है.
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से मचा हड़कंप: बद्रीलाल जाट ने आरोप लगाया कि शंकरीबाई और उनके पति रतनलाल को उनके यहां से निकालकर भाजपा की बाड़ाबंदी में ले जाया गया. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें शंकरीबाई भील और उनके पति खुद एक कार में बैठते दिख रहे हैं. वहीं, इसके थोड़ी देर पहले चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या भी इस फैक्ट्री पर पहुंचे थे, जो एक अन्य वीडियो में दिख रहे हैं. यह वीडियो वायरल होने के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है.
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वीडियो जारी कर बोले दंपति- विकास के लिए भाजपा को समर्थन: इधर, आरएलपी का विरोध बढ़ने और धरने की चेतावनी देने के बाद पंचायत समिति सदस्य शंकरीबाई भील और उनके पति ने वीडियो जारी किए हैं. इसमें उन्होंने कहा है कि विकास के लिए वे भाजपा को समर्थन दे रहे हैं. शंकरीबाई भील के पति रतन भील ने वीडियो में कहा कि विकास के लिए वे भाजपा को समर्थन दे रहे हैं और उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है. वहीं, शंकरीबाई भील का कहना है कि उनके साथ कोई जोर-जबरदस्ती नहीं हुई है और वे विकास के लिए भाजपा को समर्थन दे रही हैं.
निर्णायक भूमिका में थी आरएलपी: चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति की कुल 29 सीटों में से कांग्रेस और भाजपा दोनों ही खेमों के पास 14-14 सदस्य हैं. बहुमत के 15 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए दोनों ही दलों को एक अतिरिक्त सदस्य की आवश्यकता है. ऐसे में, एक सीट पर जीत दर्ज करने वाली आरएलपी की सदस्य शंकरीबाई भील प्रधान पद के चुनाव में निर्णायक भूमिका में आ गईं. चुनावी नतीजों के बाद से ही सभी दलों ने अपने-अपने सदस्यों की बाड़ाबंदी शुरू कर दी थी. आरएलपी प्रत्याशी शंकरीबाई को भीलवाड़ा जिले के सहाड़ा क्षेत्र में एक खेमे की बाड़ाबंदी में रखा गया था. CCTV फुटेज वायरल होने के बाद स्थानीय राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. कांग्रेस और आरएलपी से जुड़े कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से विधायक पर आरएलपी प्रत्याशी को जबरन ले जाने और अपहरण करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं.
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