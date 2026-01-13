ETV Bharat / state

भाजपा सांसद जोशी बोले— कांग्रेस को विकसित भारत से सरोकार नहीं, रामजी के नाम से एलर्जी

सांसद सीपीजोशी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में ऐसे लोग भी 'गांधी' उपनाम लगाकर घूम रहे हैं, जिनका गांधी से रिश्ता नहीं है

जनसुनवाई के दौरान सांसद जोशी
January 13, 2026

चित्तौड़गढ़: 'विकसित भारत-जी राम जी' को लेकर चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने मंगलवार को कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को विकसित भारत से कोई सरोकार नहीं है. उन्होंने कहा कि इस योजना का विरोध वे लोग कर रहे हैं, जिनकी न तो राज्य में सरकार है और न ही केंद्र में. इन्हें तो बस रामजी के नाम से एलर्जी है. इन्होंने गांधीजी से 'गांधी' उपनाम चोरी किया है, लेकिन गांधीजी की मंशाओं को पूरा करने का काम नहीं किया. यह कार्य केवल नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है.

चित्तौड़गढ़ के सांसद जन सुनवाई केंद्र पर मंगलवार को उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी गरीबों और ग्रामीणों का भला नहीं चाहती, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के साथ योजनाओं को जनहित में रूपांतरित कर रहे हैं. सांसद जोशी ने कहा कि कांग्रेस को 'राम' नाम से ही एलर्जी है, यह समझ से परे है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में ऐसे लोग भी 'गांधी' उपनाम लगाकर घूम रहे हैं, जिनका गांधी परिवार से दूर-दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए यह ढोंग लगातार किया जा रहा है.

पढ़ें: मनरेगा बचाओ महासंग्राम अभियान: मोदी सरकार बंद करना चाहती है किसानों-मजदूरों की ये योजना-इंदिरा मीणा

जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने मनरेगा को विकसित भारत की परिकल्पना से जोड़ते हुए ऐतिहासिक सुधार किए हैं. पहले जहां ग्रामीण श्रमिकों को केवल 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है, जिससे गरीब और ग्रामीण परिवारों को रोजगार की ठोस गारंटी मिली है. सांसद जोशी ने बताया कि योजना की निगरानी अब जियो-ट्रैकिंग सिस्टम से की जाएगी, जिससे फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार पर पूरी तरह अंकुश लगेगा और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी. साथ ही, श्रमिकों को 15 दिन के भीतर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा, ताकि उन्हें समय पर मेहनत का पूरा लाभ मिल सके.

यह भी पढ़ें:केंद्र सरकार के मनरेगा का नाम बदलने पर विरोध, जयपुर समेत पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मौन सत्याग्रह

सांसद जोशी ने कहा कि कांग्रेस को गरीबों की चिंता होती तो वह इन सुधारों का स्वागत करती, लेकिन उसे केवल राजनीति और भ्रम फैलाने से मतलब है. विकसित भारत की राह में बाधा डालना अब कांग्रेस की आदत बन चुकी है, जिसे देश की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है. सांसद जोशी ने कहा कि कांग्रेस को कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने पर भी आपत्ति थी और आज गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने वाली 'विकसित भारत जी राम जी' योजना पर भी वही विरोध किया जा रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कांग्रेस को हर उस फैसले से परेशानी क्यों होती है, जो देश को मजबूत और गरीबों को आत्मनिर्भर बनाता है.

खेती के काम के दौरान बंद रहेगी योजना: बेगूं विधायक सुरेश धाकड़ ने कहा कि खेती के कार्य के दौरान कुछ दिनों के लिए इस योजना को बंद करने की भी जरूरत है. इसका कारण है कि खेती के समय में मजदूर नहीं मिलते. ऐसे में राज्य में कुछ सुधारों के लिए सांसद सीपी जोशी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री को एक प्रस्ताव देंगे. इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष रतन गाडरी ने योजना के सुधारों की जानकारी दी.

