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सांसद जोशी का आरोप- कांग्रेस सरकार की अनियमितता व भ्रष्टाचार से बाधित हुई JJM की गति

चित्तौडगढ़ सांसद सीपी जोशी ( Source : CP Joshi Office )

चित्तौड़गढ़: भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं चित्तौडगढ़ सांसद सीपी जोशी ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल की ओर से जल जीवन मिशन की अवधि को दिसंबर 2028 तक बढ़ाए जाने के निर्णय का स्वागत किया है. उन्होंने इसे ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की दिशा में केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम बताया है. साथ ही इस योजना में देरी को लेकर सांसद जोशी ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को भी आड़े हाथ लिया है. सांसद जोशी के ऑफिस से जारी बयान के अनुसार जल जीवन मिशन (जेजेएम) 2.0 के तहत राजस्थान और मध्यप्रदेश के साथ हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. सांसद ने बताया कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की अवधि 2026 से बढ़ा कर दिसंबर 2028 तक कर दी है. इससे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य को और मजबूती के साथ पूरा किया जा सकेगा. उन्होंने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल व सीएम का आभार जताया. सांसद सीपी जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई जल जीवन मिशन योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को नल के माध्यम से शुद्ध और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है. यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं और बालिकाओं के जीवन में बड़ा बदलाव ला रही है. पढ़ें : जेजेएम में भ्रष्टाचार: जलदाय मंत्री बोले–कई जेल गए, अब अधिकारियों को कोमा लगाने में भी लग रहा डर इससे अब उन्हें पानी के लिए दूर-दूर तक नहीं जाना पड़ेगा. सांसद सीपी जोशी ने कहा कि दुर्भाग्य से राजस्थान में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जल जीवन मिशन के कार्यों में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के कारण कई परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो सकी. इससे प्रदेश की जनता को तय समय में पानी की सुविधा नहीं मिल पाई. इसी कारण केंद्र सरकार ने इस महत्वपूर्ण योजना की अवधि बढ़ा कर वर्ष 2028 तक कर दी है, जिससे अधूरे कार्यों को पूरा कर हर घर तक पेयजल पहुंचाया जा सके. चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र में भी संचालित कई योजनाएं : सांसद सीपी जोशी ने कहा कि चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिले में जल जीवन मिशन के तहत अब तक जो भी पेयजल परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, पूर्ण हुई हैं या वर्तमान में प्रगतिरत हैं. वे सभी क्षेत्र की पेयजल आवश्यकताओं को देखते हुए सांसद के रूप में उनके लगातार प्रयासों और केंद्र सरकार से किए गए आग्रह का परिणाम हैं. उन्होंने बताया कि क्षेत्र में पीएचईडी विभाग के माध्यम से कई महत्वपूर्ण पेयजल योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं तथा अनेक नई परियोजनाएं भी स्वीकृत करवाई गई हैं, जिनका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों परिवारों को मिल रहा है.