सांसद जोशी का आरोप- कांग्रेस सरकार की अनियमितता व भ्रष्टाचार से बाधित हुई JJM की गति
सीपी जोशी ने कहा- जल जीवन मिशन की अवधि को बढ़ाना केंद्र सरकार का स्वागत योग्य कदम. स्पेशल ट्रेन को लेकर कही बड़ी बात...
Published : April 5, 2026 at 6:50 PM IST
चित्तौड़गढ़: भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं चित्तौडगढ़ सांसद सीपी जोशी ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल की ओर से जल जीवन मिशन की अवधि को दिसंबर 2028 तक बढ़ाए जाने के निर्णय का स्वागत किया है. उन्होंने इसे ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की दिशा में केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम बताया है. साथ ही इस योजना में देरी को लेकर सांसद जोशी ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को भी आड़े हाथ लिया है.
सांसद जोशी के ऑफिस से जारी बयान के अनुसार जल जीवन मिशन (जेजेएम) 2.0 के तहत राजस्थान और मध्यप्रदेश के साथ हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. सांसद ने बताया कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की अवधि 2026 से बढ़ा कर दिसंबर 2028 तक कर दी है. इससे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य को और मजबूती के साथ पूरा किया जा सकेगा.
उन्होंने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल व सीएम का आभार जताया. सांसद सीपी जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई जल जीवन मिशन योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को नल के माध्यम से शुद्ध और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है. यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं और बालिकाओं के जीवन में बड़ा बदलाव ला रही है.
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इससे अब उन्हें पानी के लिए दूर-दूर तक नहीं जाना पड़ेगा. सांसद सीपी जोशी ने कहा कि दुर्भाग्य से राजस्थान में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जल जीवन मिशन के कार्यों में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के कारण कई परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो सकी. इससे प्रदेश की जनता को तय समय में पानी की सुविधा नहीं मिल पाई. इसी कारण केंद्र सरकार ने इस महत्वपूर्ण योजना की अवधि बढ़ा कर वर्ष 2028 तक कर दी है, जिससे अधूरे कार्यों को पूरा कर हर घर तक पेयजल पहुंचाया जा सके.
चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र में भी संचालित कई योजनाएं : सांसद सीपी जोशी ने कहा कि चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिले में जल जीवन मिशन के तहत अब तक जो भी पेयजल परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, पूर्ण हुई हैं या वर्तमान में प्रगतिरत हैं. वे सभी क्षेत्र की पेयजल आवश्यकताओं को देखते हुए सांसद के रूप में उनके लगातार प्रयासों और केंद्र सरकार से किए गए आग्रह का परिणाम हैं. उन्होंने बताया कि क्षेत्र में पीएचईडी विभाग के माध्यम से कई महत्वपूर्ण पेयजल योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं तथा अनेक नई परियोजनाएं भी स्वीकृत करवाई गई हैं, जिनका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों परिवारों को मिल रहा है.
तीन फेज में पूरी होगी परियोजना : सांसद जोशी ने बताया कि लोकसभा क्षेत्र के किसी भी गांव में पेयजल की समस्या न रहे, ऐसा उनका प्रयास है. इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार के समक्ष लगातार क्षेत्र की पेयजल समस्याओं को उठा कर योजनाओं की स्वीकृति दिलाई है और वर्तमान में भी कई परियोजनाओं पर तेजी से कार्य चल रहा है.
जेजेएम के अंतर्गत प्रमुख बड़ी योजनाओं में चित्तौडगढ़ के 648 ग्रामों की चम्बल बांध आधारित वृहद पेयजल परियोजना में पंचायत समिति बेगूं के 137, भैंसरोडगढ़ के 83, गंगरार के 108, चित्तौड़गढ़ 207, निम्बाहेड़ा के 58 एवं भदेसर के 45 गांवों के लिए 2249.89 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत हुए हैं. यह कार्य तीन पैकेज में पूर्ण होंगे. इसमें पैकेज प्रथम और पैकेज दो प्रगतिरत है.
सांसद जोशी बोले- गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों को मिलेगी राहत : चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए राहत भरी खबर है. आगामी गर्मियों के अवकाश को देखते हुए रेलवे ने विशेष साप्ताहिक रेल सुविधा की सौगात दी है. इसमें 6 अप्रैल से 14 जुलाई तक चलने वाली असारवा-कानपुर सेंट्रल स्पेशल ट्रेन संसदीय क्षेत्र चित्तौडगढ़ से होकर गुजरेगी. इस ट्रेन का चित्तौड़गढ़ के चन्देरिया रेलवे स्टेशन तथा संसदीय क्षेत्र के मावली जंक्शन पर इसका ठहराव होगा. इससे क्षेत्र के यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी.
चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने बताया कि यह स्पेशल ट्रेन सोमवार को कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से सुबह 8:15 बजे रवाना होकर रात्रि 9.30 बजे चन्देरिया स्टेशन पहुंचेगी. यहां 5 मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन 9.35 बजे रवाना होगी और 10.48 बजे मावली जंक्शन पहुंचेगी. मावली जंक्शन पर 2 मिनट के ठहराव के बाद 10.50 बजे आगे के लिए रवाना होगी. इसी प्रकार वापसी में यह ट्रेन मंगलवार को असारवा रेलवे स्टेशन से सुबह 8.55 बजे रवाना होकर शाम 4.15 बजे मावली जंक्शन पहुंचेगी. यहां दो मिनट ठहराव के बाद 4.17 बजे रवाना होगी.
यही ट्रेन शाम 5.55 बजे चन्देरिया स्टेशन पहुंचेगी. वापसी में भी 5 मिनट के ठहराव के बाद शाम 6 बजे आगे के लिए रवाना होगी. सांसद जोशी ने कहा कि इस विशेष ट्रेन के संचालन और चन्देरिया व मावली जंक्शन पर ठहराव मिलने से क्षेत्र के यात्रियों को कानपुर और अहमदाबाद की यात्रा करने में बड़ी सुविधा मिलेगी. उन्होंने कहा कि विशेष रूप से गर्मियों की छुट्टियों के दौरान अपने घर आने-जाने वाले यात्रियों, विद्यार्थियों तथा व्यापारियों को इस ट्रेन से काफी राहत मिलेगी. सांसद सीपी जोशी ने कहा कि चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में भी रेलवे कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं.