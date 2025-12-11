ETV Bharat / state

Hanumangarh Protest : कांग्रेस पास कोई मुद्दा नहीं तो, किसानों को उकसा कर उपद्रव खड़ा किया- सांसद सीपी जोशी

जोशी ने कहा कि हनुमानगढ़ में जो किसान आंदोलन के दौरान घटना हुई वह कांग्रेस की देन है. प्रदेश में भजनलाल सरकार जिस तरह से काम कर रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है. इसलिए वह किसानों को उकसा कर उपद्रव खड़ा कर रही है. राइजिंग राजस्थान को लेकर भी जोशी ने कहा कि कांग्रेस सरकार में राजनीतिक लाभ लेने के लिए अंतिम साल में इन्वेस्टमेंट समिट होता था, जबकि भजनलाल सरकार ने प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए अपने पहले ही साल में इन्वेस्टमेंट समिट किया और एक साल में 25 फीसदी एमओयू को धरातल पर उतार दिया.

दिल्ली / जयपुर : हनुमानगढ़ में किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा घटना को लेकर अब सियासी पारा गरम हो गया है. कांग्रेस जहां सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है. वहीं भाजपा ने इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है. गुरुवार को दिल्ली में अपने निवास पर मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़ से सांसद सीपी जोशी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया.

कांग्रेस उकसा रही किसानों को : सांसद सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास जब कोई मुद्दा नहीं होता तो , इसी तरह की बयानबाजी करते हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बताएं इस देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कौन लेकर आया? किसान क्रेडिट योजना किस सरकार की है ? एमएसपी को डेढ़ से दो गुना लागत किसने की ? किसान सम्मान निधि देना किसकी सरकार में शुरू हुआ. जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया और आज झूठी हमदर्दी दिखा रहे हैं. किसान कल्याणकारी के काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रहे हैं. कांग्रेस सरकार ने किसानों के हित में क्या किया उसके बारे में बताना चाहिए ? जान बूझकर किसानों को उकसा कर मुद्दा नहीं बनाए.

जोशी ने कहा कि कांग्रेस की आदत में शुमार रहा है कि जन खिलाफ मुद्दा नहीं हो तो किसानों को उकसा कर इस प्रकार के उपद्रव पैदा करा दें. जोशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में है. सरकार बनने के साथ किसान सम्मान निधि का पैसा देना शुरू किया है, ये पहली सरकार है अपनी तरफ से केंद्र सरकार की राशि के साथ किसानों को 3 हजार अपने पास दे रही है. जोशी ने कहा कि सीएम भजन लाल के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार अच्छा काम कर रही है. महिलाओं को सुरक्षा, युवाओं को पेपर लीक से राहत देते हुए सरकारी नौकरियां दी जा रही है. जोशी ने कहा कि हनुमानगढ़ की घटना पर सरकार गंभीर है. किसानों का सम्मान भाजपा सरकार की प्राथमिकता.

MoU का 25 % से अधिक धरातल पर : प्रवासी राजस्थान दिवस और इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर सीपी जोशी ने कहा कि ऐसा पहली बार है किसी सरकार ने अपने पहले ही साल में इन्वेस्टमेंट समिट किया और एक साल में 25 फीसदी MoU धरातल पर उतर गए हैं. कांग्रेस के नेता आरोप लगाने से पहले एग्जामिन करवा लें कि उनकी सरकार और भाजपा सरकार में क्या फर्क है. जोशी ने कहा कि राजस्थान में निवेश की अपार संभावना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है. प्रदेश में भजन लाल सरकार राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है.

हनुमानगढ़ किसानों आंदोलन : बुधवार को हनुमानगढ़ के टिब्बी इलाके में 450 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रही निजी इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर महीनों से विरोध कर रहा किसानों का गुस्सा आखिरकार फट पड़ा. एक साल से अधिक समय से प्लांट का विरोध कर रहे किसानों ने जब महापंचायत बुलाई तो हालात अचानक बिगड़ गए. भीड़ फैक्ट्री परिसर में घुस गई, तोड़फोड़ की और कई वाहनों में आग लगा दी थी. देखते ही देखते तनाव हिंसा में बदल गया. किसानों की ‘महापंचायत’ हिंसक होने के बाद हड़कंप मच गया था. किसानों ने फैक्ट्री परिसर में घुसकर तोड़फोड़ की, तीन बुलडोजर क्षतिग्रस्त किए और करीब 10 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था. किसान हिंसक घटना पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस सचिन पायलट सहित कई नेताओं ने इस घटना के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया था.