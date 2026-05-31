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नई अफीम नीति से पहले सांसद सीपी जोशी ने किसानों से किया संवाद, बोले- 12 साल में बढ़ी कई सुविधाएं

किसानों से मिलते सांसद सीपी जोशी ( ईटीवी भारत चित्तौड़गढ़ )

चित्तौड़गढ़: भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने रविवार को प्रस्तावित नई अफीम नीति की बैठक से पूर्व चित्तौड़गढ़ में अफीम किसानों के साथ संवाद किया. साथ ही किसानों की समस्याएं सुनकर निराकरण का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद अफीम किसानों की कई सुविधाएं बढ़ी हैं. किसानों के सुझाव अगली अफीम नीति के लिए रखेंगे. जिला मुख्यालय पर बैठक के बाद सांसद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार हर वर्ष नई अफीम नीति तैयार करने से पहले किसानों के बीच जाकर उनकी राय लेती है और उसी के अनुरूप नई अफीम नीति बनाई जाती है. पिछले 12 वर्षों में अफीम किसानों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए कई अहम बदलाव किए गए हैं. पहले किसानों को अफीम के पट्टे लेने जिला मुख्यालय जाना पड़ता था, अब पट्टे गांवों तक पहुंचाए जा रहे हैं. चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी (ईटीवी भारत चित्तौड़गढ़)