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चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी बोले-पेपर माफिया को संरक्षण देती थी कांग्रेस सरकार...राहुल फेलियर स्टूडेंट

भीलवाड़ा: चित्तौड़गढ़ सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस पर नीट पेपर लीक मामले में युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया. जोशी ने रविवार को यहां कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी फेलियर स्टूडेंट की तरह हैं, जो खुद को देश की जनता के सामने साबित नहीं कर पाए. भाजपा सांसद जोशी ने राजस्थान के पिछले घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए जनता को कांग्रेस और भाजपा के बीच अंतर समझाया. जोशी ने कांग्रेस के इतिहास और वर्तमान भाजपा सरकार के पेपर लीक पर सख्त कारवाई की तुलना की.

चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने रविवार को भीलवाड़ा में भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात संस्करण सुना. इसके बाद मीडिया से बातचीत में ​सांसद जोशी ने कहा कि लोग दोनों पार्टियों के काम करने के तरीका बखूबी समझती है. कांग्रेस राज में राजस्थान में लगातार लगभग 19 बार पेपर लीक की घटनाएं हुईं. उन्होंने दावा किया कि जब कांग्रेस सरकार में पेपर लीक होते थे, तो 'राजीव गांधी स्टडी सर्कल' से जुड़े कांग्रेस के बड़े नेता और सरकारी एजेंसी में पदस्थ पदाधिकारी व सदस्य उसमें शामिल होते थे. पेपर लीक माफिया को सरकार का संरक्षण मिलता था, जिस वजह से उनकी गिरफ्तारियां नहीं होती थीं.