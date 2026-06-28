चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी बोले-पेपर माफिया को संरक्षण देती थी कांग्रेस सरकार...राहुल फेलियर स्टूडेंट
जोशी का दावा, कांग्रेस सरकार में पेपर लीक में 'राजीव गांधी स्टडी सर्कल' से जुड़े नेता और सरकारी एजेंसी में पदस्थ पदाधिकारी शामिल होते थे.
Published : June 28, 2026 at 5:45 PM IST
भीलवाड़ा: चित्तौड़गढ़ सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस पर नीट पेपर लीक मामले में युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया. जोशी ने रविवार को यहां कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी फेलियर स्टूडेंट की तरह हैं, जो खुद को देश की जनता के सामने साबित नहीं कर पाए. भाजपा सांसद जोशी ने राजस्थान के पिछले घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए जनता को कांग्रेस और भाजपा के बीच अंतर समझाया. जोशी ने कांग्रेस के इतिहास और वर्तमान भाजपा सरकार के पेपर लीक पर सख्त कारवाई की तुलना की.
चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने रविवार को भीलवाड़ा में भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात संस्करण सुना. इसके बाद मीडिया से बातचीत में सांसद जोशी ने कहा कि लोग दोनों पार्टियों के काम करने के तरीका बखूबी समझती है. कांग्रेस राज में राजस्थान में लगातार लगभग 19 बार पेपर लीक की घटनाएं हुईं. उन्होंने दावा किया कि जब कांग्रेस सरकार में पेपर लीक होते थे, तो 'राजीव गांधी स्टडी सर्कल' से जुड़े कांग्रेस के बड़े नेता और सरकारी एजेंसी में पदस्थ पदाधिकारी व सदस्य उसमें शामिल होते थे. पेपर लीक माफिया को सरकार का संरक्षण मिलता था, जिस वजह से उनकी गिरफ्तारियां नहीं होती थीं.
पढ़ें:राहुल गांधी पर बरसीं भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष राखी राठौड़, बोलीं- कोटा में युवाओं से संवाद सिर्फ एक 'फेल्ड स्टंट'
पारदर्शी है सरकार: री-नीट परीक्षा और युवाओं के भविष्य को लेकर जोशी ने भाजपा सरकार की मुस्तैदी की सराहना की. उन्होंने कहा, युवाओं के भविष्य की चिंता करते हुए सरकार ने पहली बार देश के इतिहास में अनूठी और सुरक्षित पहल की. युवाओं के भविष्य की चिंता करते हुए सरकार ने पहली बार सेना के प्लेन से पेपर्स सुरक्षित पहुंचाए. सांसद ने कहा कि कांग्रेस राज में धांधली करने वालों को शह मिलती थी, वहीं आज की सरकार में पारदर्शिता सर्वोपरि है. इस मामले में दोषी के खिलाफ तुरंत कड़ा एक्शन लिया गया. आगे भी पूरी पारदर्शिता के साथ जांच जारी है.
पढ़ें:Rahul Gandhi Kota Visit : भाजपा ने राहुल गांधी के संवाद कार्यक्रम को बताया फेल, "नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा गिराई"