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यूएन से लौटे सांसद जोशी ने किए श्रीसांवलिया सेठ के दर्शन, बांटे अंतरराष्ट्रीय मंच के अनुभव

सांवलियाजी मंदिर में दर्शन करते सांसद सीपी जोशी ( Photos : MP's office )

चित्तौड़गढ़: भाजपा सांसद सीपी जोशी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की आधिकारिक यात्रा को गौरवपूर्ण अनुभव बताया. उन्होंने कहा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर गर्व का पल रहा. इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया. इधर, न्यूयॉर्क से लौटने के बाद सांसद जोशी सोमवार रात प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलियाजी मंदिर पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया.