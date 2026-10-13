यूएन से लौटे सांसद जोशी ने किए श्रीसांवलिया सेठ के दर्शन, बांटे अंतरराष्ट्रीय मंच के अनुभव
भाजपा सांसद ने यूएन में भारत का पक्ष रखने और अंतरराष्ट्रीय संसदीय संवाद में योगदान देने को स्वर्णिम पल बताया.
Published : October 13, 2026 at 7:59 AM IST
चित्तौड़गढ़: भाजपा सांसद सीपी जोशी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की आधिकारिक यात्रा को गौरवपूर्ण अनुभव बताया. उन्होंने कहा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर गर्व का पल रहा. इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया. इधर, न्यूयॉर्क से लौटने के बाद सांसद जोशी सोमवार रात प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलियाजी मंदिर पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया.
चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की सात दिवसीय यात्रा और वहां बैठकों के अनुभव साझा किए. उन्होंने कहा कि सात दिन में दुनिया के 193 देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर संवाद और चर्चा का मौका मिला. महासभा ऐसा वैश्विक मंच है, जहां विभिन्न देश एक साथ बैठ कर वर्तमान चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर विचार-विमर्श करते हैं.
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भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा: सांसद जोशी ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पंचायत महासभा में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के साथ सार्थक संवाद गौरवपूर्ण अनुभव था. बैठकों में वैश्विक समुदाय के समक्ष भविष्य की चुनौतियों, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीर चर्चा हुई. ऐसे अंतरराष्ट्रीय मंच भारत के विचारों, सुझावों और दृष्टिकोण को वैश्विक समुदाय के सामने रखने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं. महासभा में सहभागिता न केवल निजी गौरव का विषय रही, बल्कि भारत का पक्ष रखने और अंतरराष्ट्रीय संसदीय संवाद में योगदान देने का भी अहम अवसर था.
रात को पहुंचे सांवलियाजी मंदिर: सांसद प्रवक्ता पवन पटवारी ने बताया, न्यूयार्क यात्रा के बाद रात को ही सांसद चित्तौड़गढ़ जिले पहुंचे थे. वे सीधे श्री सांवलिया सेठ मंदिर आए. यहां दर्शन कर देश की खुशहाली और समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना की. पुजारी ने चरणामृत भेंट किया. विधायक अर्जुन लाल जीनगर, भाजपा जिला महामंत्री हर्षवर्द्धन सिंह रुद, मंदिर मंडल अध्यक्ष जानकीदास वैष्णव आदि ने उनका स्वागत किया.
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