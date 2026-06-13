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17 करोड़ के अभाव में अटका चित्तौड़गढ़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पाइप लाइन से ऑक्सीजन प्लांट तक काम ठप

कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ प्रमोद तिवारी ने बताया कि निर्माण एजेंसी का करीब 17 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है.

hospital of medical college located in Chittorgarh
चित्तौड़गढ़ में स्थित मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 13, 2026 at 4:08 PM IST

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चित्तौड़गढ़: जिले के बोजुंदा में स्थित राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय परिसर में निर्माणाधीन अस्पताल का कार्य पिछले कई महीनों से बजट के अभाव में लगभग ठप पड़ा है. समय सीमा बीतने के बावजूद करोड़ों की यह परियोजना अधूरी है, जिससे क्षेत्र की जनता को आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा. करीब 17 करोड़ के अभाव में कई योजनाएं अटक गई हैं और ढाई साल से अधिक का समय बीतने के बाद भी मेडिकल कॉलेज परिसर में बना हॉस्पिटल शुरू नहीं हो पा रहा है.

मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ प्रमोद तिवारी ने बताया कि निर्माण एजेंसी का करीब 17 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है. बजट स्वीकृत नहीं होने से निर्माण बेहद धीमी गति से चल रहा है. शेष कार्यों में लगभग 7 करोड़ रुपए का कार्य पीएचईडी के माध्यम से होना है, जिसमें घोसुंडा बांध से मेडिकल कॉलेज तक पाइप लाइन बिछाना शामिल है. वहीं करीब 10 करोड़ की लागत से अस्पताल परिसर में मैनिफोल्ड ऑक्सीजन प्लांट, लॉन्ड्री, 300 केएलडी क्षमता का एसटीपी, पुलिस चौकी, सुलभ शौचालय समेत अन्य जरूरी सुविधाओं का निर्माण बाकी है.

पढ़ें: डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल: साल भार बाद भी 4 सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट शुरू नहीं हुए, यह है कारण

राजमेस स्तर पर अटका मामला: प्रोजेक्ट डायरेक्टर शशांक शर्मा ने बताया कि बकाया कार्यों के लिए 17 करोड़ रुपए की मांग भेजी गई है. इस पर निर्णय राजमेस स्तर पर लिया जाना है. अगले सप्ताह पुनः बजट की मांग भेजी जाएगी. वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई हो सकेगी. जिले की इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परियोजना को लेकर जनप्रतिनिधियों की कथित उदासीनता पर भी सवाल उठ रहे हैं. यदि समय पर बजट स्वीकृत कराने के प्रयास होते तो अस्पताल का निर्माण काफी पहले पूरा हो जाता और जनता को सुविधा मिलनी शुरू हो जाती.

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OUTSTANDING PAYMENT OF RS 17 CRORE
MATTER STALLED AT THE RAJMES LEVEL
राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय
MEDICAL COLLEGE HOSPITAL

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