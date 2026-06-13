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17 करोड़ के अभाव में अटका चित्तौड़गढ़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पाइप लाइन से ऑक्सीजन प्लांट तक काम ठप

चित्तौड़गढ़: जिले के बोजुंदा में स्थित राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय परिसर में निर्माणाधीन अस्पताल का कार्य पिछले कई महीनों से बजट के अभाव में लगभग ठप पड़ा है. समय सीमा बीतने के बावजूद करोड़ों की यह परियोजना अधूरी है, जिससे क्षेत्र की जनता को आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा. करीब 17 करोड़ के अभाव में कई योजनाएं अटक गई हैं और ढाई साल से अधिक का समय बीतने के बाद भी मेडिकल कॉलेज परिसर में बना हॉस्पिटल शुरू नहीं हो पा रहा है.

मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ प्रमोद तिवारी ने बताया कि निर्माण एजेंसी का करीब 17 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है. बजट स्वीकृत नहीं होने से निर्माण बेहद धीमी गति से चल रहा है. शेष कार्यों में लगभग 7 करोड़ रुपए का कार्य पीएचईडी के माध्यम से होना है, जिसमें घोसुंडा बांध से मेडिकल कॉलेज तक पाइप लाइन बिछाना शामिल है. वहीं करीब 10 करोड़ की लागत से अस्पताल परिसर में मैनिफोल्ड ऑक्सीजन प्लांट, लॉन्ड्री, 300 केएलडी क्षमता का एसटीपी, पुलिस चौकी, सुलभ शौचालय समेत अन्य जरूरी सुविधाओं का निर्माण बाकी है.