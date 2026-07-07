कर्ज चुकाने के डर से युवक ने रचा लापता होने का नाटक, एक दर्जन वाहनों पर था फाइनेंस, नागौर से दस्तयाब
पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि रतनलाल लगातार नागौर से अपने परिजनों के संपर्क में था.
Published : July 7, 2026 at 3:21 PM IST
चित्तौड़गढ़ : जिले के चंदेरिया थाना क्षेत्र में सात दिन से लापता बताए जा रहे युवक के मामले में पुलिस जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. जिस युवक की तलाश में पुलिस ने गोताखोर बुलाए और दो कुओं का पानी खाली कराया, वह खुद कर्ज और अदालती विवादों से बचने के लिए नागौर में छिपा बैठा था. इसके नाम पर करीब एक दर्जन वाहनों पर फाइनेंस करवाया हुआ था. रिकवरी से बचने के लिए आरोपि ने खुद की गुमशुदगी की कहानी रची और फरार हो गया. पुलिस का आरोप है कि परिजनों को उसकी लोकेशन की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने यह तथ्य छिपा कर पुलिस और प्रशासन को गुमराह किया. अब मामले में कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.
पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि चंदेरिया थाना क्षेत्र में रहने वाला रतनलाल पुत्र ओंकार गाडरी 28 जून को घर से लापता हो गया था. इसकी परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराते हुए आशंका जताई थी कि वह किसी कुएं में गिर गया है. तलाशी के दौरान एक कुएं के पास रतनलाल का मोबाइल और दूसरे कुएं के पास उसकी बाइक मिली. हादसे की आशंका पर उसी रात तलाश शुरू की गई. अगले दिन सिविल डिफेंस और पेशेवर गोताखोरों के साथ दो बड़े मोटरों से दोनों कुओं का पानी निकाल कर गहन तलाशी ली गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला.
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न्यायालय का फैसला भी उसके खिलाफ आया : चंदेरिया सीआई मोतीराम सारण के नेतृत्व में गठित टीम ने जांच शुरू की. पुलिस ने तकनीकी जांच और लापता व्यक्ति की पृष्ठभूमि खंगाली तो सामने आया कि रतनलाल पर बैंकों और फाइनेंस कंपनियों का भारी कर्ज था. उसके नाम पांच ट्रैक्टर, एक पिकअप, कार, बुलेट और प्लेटिना बाइक सहित कई वाहन फाइनेंस पर थे. साथ ही जमीन विवाद में हाल ही में न्यायालय का फैसला भी उसके खिलाफ आया था. पुलिस के अनुसार इन्हीं परिस्थितियों से बचने के लिए उसने खुद के लापता होने और हादसे का शिकार होने की झूठी कहानी रची.
परिजनों को थी लापता होने की जानकारी : पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि रतनलाल लगातार नागौर से अपने परिजनों के संपर्क में था. उसके पुत्र शंकरलाल और अन्य परिजनों को उसकी पूरी जानकारी थी. इसके बावजूद जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे गए और उसकी बरामदगी की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन की तैयारी भी की जा रही थी. आसपास के 15-20 गांवों के लोगों को प्रदर्शन में शामिल होने के संदेश भी भेजे गए थे. पुलिस को तकनीकी सर्विलांस और मुखबिरों से सूचना मिली कि रतनलाल पहले नागौर जिले के कुचेरा क्षेत्र में रह चुका है. चंदेरिया पुलिस ने कुचेरा थाना पुलिस के सहयोग से दबिश देकर उसे नागौर के कुचेरा से सकुशल दस्तयाब कर चित्तौड़गढ़ ले आई.
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सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग पर होगी कार्रवाई : थानाधिकारी मोतीराम सारण ने बताया कि इस झूठी गुमशुदगी के कारण 7 दिनों तक पुलिस, सिविल डिफेंस, गोताखोरों और अन्य सरकारी संसाधनों का व्यापक उपयोग करना पड़ा. यदि समय रहते तकनीकी जांच से सच्चाई सामने नहीं आती, तो यह मामला कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर स्थिति पैदा कर सकता था. पुलिस ने कहा कि मामले में तथ्यों को छिपाकर जांच को गुमराह करने और सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.