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Chittorgarh Urs : कपासन में कुल की फातिहा के साथ हजरत दीवाना शाह का 85वां उर्स सम्पन्न

आम जायरीनों के दर्शन के लिए शुक्रवार को बाबा हुजूर की भूमिगत मजार के पट खोले जाएंगे...

Deewana Shah Sahab Urs
कपासन स्थित दीवाना शाह दरगाह में उर्स के समापन (Source : Local Person)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 23, 2026 at 5:15 PM IST

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चित्तौड़गढ़: जिले के कपासन में स्थित प्रख्यात सूफी संत हजरत दीवाना शाह का 85वां तीन दिवसीय उर्स गुरुवार को कुल की फातिहा के साथ सम्पन्न हुआ. उर्स के समापन में बड़ी संख्या में जायरीन पहुंचे. वहीं, भूमिगत मंजर के पट शुक्रवार को खोले जाएगे.

कपासन स्थित दरगाह वक्फ कमेटी के सैक्रेट्री शराफत हुसैन भाटी ने बताया कि गुरुवार को नमाजे फजर के देग का खाना तकसीम किया. देग के खाने के लिए लंबी-लंबी कतारें लग गईं. इससे पहले गुरुवार सुबह शाही महफिलखाना में महफिले मीलाद पाक के बाद बारी-बारी कव्वाल पार्टियों ने अपने-अपने अंदाज में सुफियाना कलाम पेश किया. आखिर में सभी कव्वाल पार्टियों ने कव्वाल पढ़ा.

Deewana Shah Sahab Urs
उर्स के समापन पर पहुंचे जायरीन (Source : Local Person)

दरगाह वक्फ कमेटी के सदर सैयद ऐजाज अली ने केन्द्र सरकार, राजस्थान सरकार, जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगरपालिका, बिजली विभाग, जल दाय विभाग, रोडवेज विभाग एवं रेल्वे अधिकारियों के साथ कर्मचारी, कार्यकर्ताओ का शुक्रिया अदा किया. पेश इमाम औलिया मस्जिद मोहम्मद मौलाना शाकिर ने कुल की फातिहा पढ़ी तो पूरा दरगाह परिसर आमीन-आमीन की सदा से गूंज उठा. जगह-जगह कुल के छीटों के लिए फव्वारा सिस्टम की व्यवस्था के साथ ही 100 कार्यकर्ताओं ने कुल के छींटे लगाए.

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वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने की शिरकत : वहीं, गुरुवार को राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ के चेयरमेन डॉ. खानूखान बुधवाली ने शिरकत की. उन्होंने कहा कि उर्स से आपसी भाइचारा बढ़ता है. हिन्दू-मुस्लिम कौमी एकता की मिसाल हजरत दीवाना शाह के उर्स में देखने को मिलती है. उन्होंने समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही.

कल से भूमिगत मजार के दर्शन : शुक्रवार को आम जायरीनों के दर्शन के लिए बाबा हुजूर की भूमिगत मजार के पट खोले जाएंगे. हर एक जायरीन के दर्शन होने तक पट खुले रहेंगे. भूमिगत मजार को आम जायरीनों के दर्शनार्थ साल में एक बार ही पट खोले जाते हैं.

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