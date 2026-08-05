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चित्तौड़गढ़ जेल में पार्टी और डांस वीडियो मामला: चार जेलकर्मी सस्पेंड, तीन और कैदी गिरफ्तार

चित्तौड़गढ़ जिला कारागृह ( ETV Bharat Chittorgarh )

चित्तौड़गढ़: जिला कारागृह में हत्या और अन्य गंभीर मामलों के विचाराधीन बंदियों द्वारा बैरक के भीतर पार्टी करने, नाचने और नशा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इस गंभीर सुरक्षा चूक के सामने आने के बाद जेल महानिदेशक (DG) अशोक राठौड़ ने 4 लोगों को निंलबित करने के आदेश दिए है.

जेल डीजी ने खुद चित्तौड़गढ़ जेल का दौरा किया. तलाशी में मिले दो मोबाइल: जेल डीजी ने बताया कि इस घटना के बाद जेलर लोक उज्जवल सिंह की रिपोर्ट पर कोतवाली थाने में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया. वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद जेल प्रशासन ने जब बैरकों की गहन तलाशी ली, तो जेल के भीतर से दो मोबाइल फोन बरामद हुए, जिनमें एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन भी शामिल था. जेल प्रशासन ने इस अवैध गतिविधि और मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर वीडियो में दिखाई दे रहे आठ बंदियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इस मामले में जेल डीजी अशोक राठौड़ ने चितौड़गढ़ जेल का अवलोकन किया. यहां बंदियों और जेल स्टाफ के बयान दर्ज किए और मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन उप कारापाल ऊंकार लाल, हवालदार महेंद्र सिंह, जेल प्रहरी रईस मोहम्मद और महिला प्रहरी सुनीता को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया. इसे भी पढ़ें- चित्तौड़गढ़ जेल में कैदियों का वीडियो वायरल होने से हड़कंप, हिस्ट्रीशीटर पार्टी और मौज-मस्ती करते दिखे