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चित्तौड़गढ़ जेल में पार्टी और डांस वीडियो मामला: चार जेलकर्मी सस्पेंड, तीन और कैदी गिरफ्तार

चित्तौड़गढ़ जेल वीडियो वायरल मामले में पुलिस ने तीन और बंदियों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है.

Chittorgarh Jail Video Viral
चित्तौड़गढ़ जिला कारागृह (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 5, 2026 at 8:02 PM IST

3 Min Read
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चित्तौड़गढ़: जिला कारागृह में हत्या और अन्य गंभीर मामलों के विचाराधीन बंदियों द्वारा बैरक के भीतर पार्टी करने, नाचने और नशा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इस गंभीर सुरक्षा चूक के सामने आने के बाद जेल महानिदेशक (DG) अशोक राठौड़ ने 4 लोगों को निंलबित करने के आदेश दिए है.
जेल डीजी ने खुद चित्तौड़गढ़ जेल का दौरा किया.

तलाशी में मिले दो मोबाइल: जेल डीजी ने बताया कि इस घटना के बाद जेलर लोक उज्जवल सिंह की रिपोर्ट पर कोतवाली थाने में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया. वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद जेल प्रशासन ने जब बैरकों की गहन तलाशी ली, तो जेल के भीतर से दो मोबाइल फोन बरामद हुए, जिनमें एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन भी शामिल था. जेल प्रशासन ने इस अवैध गतिविधि और मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर वीडियो में दिखाई दे रहे आठ बंदियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इस मामले में जेल डीजी अशोक राठौड़ ने चितौड़गढ़ जेल का अवलोकन किया. यहां बंदियों और जेल स्टाफ के बयान दर्ज किए और मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन उप कारापाल ऊंकार लाल, हवालदार महेंद्र सिंह, जेल प्रहरी रईस मोहम्मद और महिला प्रहरी सुनीता को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया.

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तीन और बंदी गिरफ्तार: पुलिस अधीक्षक (SP) धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर कोतवाली थाना पुलिस इस मामले का गहन अनुसंधान कर रही. सब इंस्पेक्टर पारस कुमार के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में पहले ही सात आरोपियों मोहित सिंह, भैरू झोंपड़ा, सत्यनारायण गुर्जर, प्रहलादराय गुर्जर, शोभालाल, विनोद गुर्जर और हर्षवर्धन सिंह को गिरफ्तार कर लिया था. इसी कड़ी में पुलिस ने बुधवार को तीन और नामजद बंदियों नारायण सुथार, मनोहरलाल जाट और दशरथ गुर्जर को जिला जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है.

जेलकर्मियों की संलिप्तता की जांच: कोतवाली सीआई रजनीश कुमार के अनुसार, प्रोडक्शन वारंट पर लिए गए तीनों नए आरोपियों से पुलिस कड़ी पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि जेल के भीतर स्मार्टफोन और नशीले पदार्थ किस तरह पहुंचे. इसके साथ ही पुलिस मामले के मुख्य आरोपी ईश्वर सिंह डेट की भी सरगर्मी से तलाश कर रही है, जो वर्तमान में न्यायालय से अंतरिम जमानत पर बाहर है. पुलिस इस पूरे नेटवर्क को खंगालने और जेल कर्मचारियों की संलिप्तता के स्तर को जांचने में जुटी हुई है ताकि मामले में आगे की अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा सके.

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