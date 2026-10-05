चुनाव आयोग विवाद पर चित्तौड़गढ़ में इंडिया गठबंधन का हमला, कहा– मुख्य चुनाव आयुक्त भाजपा के लिए कर रहे काम, इस्तीफा दें
कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा-चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह और विवेक जोशी भी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से जुड़े कई मामलों पर आपत्तियां दर्ज करा चुके हैं.
Published : October 5, 2026 at 3:43 PM IST
चित्तौड़गढ़:. मतदाता सूची में गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोपों को लेकर चित्तौड़गढ़ में इंडिया गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमला बोला है. नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके तत्काल इस्तीफे की मांग की है. कांग्रेस जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष प्रमोद सिसोदिया ने कहा- देश में मतदाता सूची और मतदान प्रक्रिया को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उनका जवाब चुनाव आयोग को देना होगा. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार निष्पक्ष भूमिका निभाने के बजाय भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं. कथित वोट चोरी में उनकी भूमिका संदिग्ध है.
इंडिया गठबंधन सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेगा: सिसोदिया ने कहा- मतदान करना हर नागरिक का लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मतदाता सूचियों में नाम काटने और जोड़ने में हो रही गड़बड़ियों के जरिए इस अधिकार को कमजोर किया जा रहा है. मतदाता सूची से जुड़े सवालों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो इंडिया गठबंधन सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेगा.
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राहुल गांधी के मुद्दे को बताया जनहित का सवाल: कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रमोद सिसोदिया ने कहा- दो अन्य चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी भी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से जुड़े कई मामलों पर आपत्तियां दर्ज करा चुके हैं. रिपोर्टों के मुताबिक दोनों आयुक्तों ने पिछले करीब 10 महीनों में विभिन्न फैसलों और प्रक्रियाओं को लेकर कई औपचारिक आपत्तियां दर्ज की थीं. सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं. उन्होंने कहा कि मतदाता का वोट उसका अधिकार है और किसी भी स्तर पर इस अधिकार के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए.
इधर, कांग्रेस जिला महामंत्री अहसान पठान ने बताया- प्रेस वार्ता के दौरान जिला कांग्रेस कार्यालय में इंडिया गठबंधन के विभिन्न घटक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे. इस दौरान चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने, मतदाता सूची की निष्पक्ष जांच कराने और निर्वाचन आयोग की जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग उठाई गई.
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