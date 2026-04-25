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चित्तौड़गढ़: NH-27 पर स्लीपर बस ने बल्कर को रौंदा, एक की मौत, कई यात्री घायल

​चित्तौड़गढ़ : जिले में शुक्रवार की रात NH-27 पर पारसोली थाना क्षेत्र के काटूंदा गांव के पास एक तेज रफ्तार स्लीपर बस ने सड़क किनारे खड़े सीमेंट बल्कर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में बल्कर के एक कर्मचारी की मौके पर ही कुचलकर मौत हो गई, जबकि बस में सवार आधा दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए.

​टायर चेक कर रहा था कर्मचारी : ​पारसोली थानाधिकारी ठाकराराम ने बताया कि चित्तौड़गढ़ से कोटा की ओर जा रहा एक सीमेंट बल्कर काटूंदा गांव में पुराने स्कूल के पास रुका था. बल्कर का एक स्टाफ नीचे उतरकर टायरों की जांच कर रहा था. इसी दौरान अहमदाबाद से ग्वालियर जा रही एक निजी स्लीपर बस अत्यधिक तेज गति में आई और सीधे बल्कर के पिछले हिस्से में जा घुसी. ​टक्कर इतनी भीषण थी कि भारी-भरकम बल्कर झटके के साथ आगे खिसक गया, जिससे टायर चेक कर रहा व्यक्ति उसके नीचे दब गया और उसकी मौके पर ही जान चली गई. बस का अगला हिस्सा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है. हादसे के कारण NH-27 पर कुछ देर के लिए यातायात बाधित हो गया. पारसोली थाना पुलिस ने क्रेन मंगवा कर क्षतिग्रस्त बस और बल्कर को हाईवे से साइड में करवाया. इसके बाद यातायात बहाल किया गया.