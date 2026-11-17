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Chittorgarh Fort : ऐतिहासिक इमारत को संरक्षित रखने की कवायद, कीर्ति स्तम्भ पर यह खास काम हुआ शुरू

चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित कीर्ति स्तम्भ पर काम करते श्रमिक ( ETV Bharat Chittorgarh )

चित्तौड़गढ़: राजस्थान का चित्तौड़गढ़ दुर्ग अपने आप में गौरवशाली इतिहास को समेटे हुए है. दुर्ग पर बड़ी इमारतें स्थित हैं जो कि पर्यावरणीय कारणों के चलते लगातार प्रभावित हो रही हैं और अपनी चमक खोती जा रही हैं. ऐसी इमारतों को संरक्षित रखने के लिए पुरातत्व विभाग कई तरह के काम कर रहा है. चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर स्थित 1301 ईस्वी में निर्मित 6 मंजिला कीर्ति स्तम्भ पर केमिकल वॉश का काम शुरू कर किया गया है. इससे इस ऐतिहासिक इमारत को सुरक्षित और संरक्षित रखा जा सकेगा.