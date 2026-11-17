Chittorgarh Fort : ऐतिहासिक इमारत को संरक्षित रखने की कवायद, कीर्ति स्तम्भ पर यह खास काम हुआ शुरू
केमिकल वॉश से निखरेगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का कीर्ति स्तम्भ. 1301 ईस्वी में निर्मित 6 मंजिला कीर्ति स्तम्भ पर काम शुरू. जानिए क्या होगा खास...
Published : November 17, 2026 at 5:06 PM IST
चित्तौड़गढ़: राजस्थान का चित्तौड़गढ़ दुर्ग अपने आप में गौरवशाली इतिहास को समेटे हुए है. दुर्ग पर बड़ी इमारतें स्थित हैं जो कि पर्यावरणीय कारणों के चलते लगातार प्रभावित हो रही हैं और अपनी चमक खोती जा रही हैं. ऐसी इमारतों को संरक्षित रखने के लिए पुरातत्व विभाग कई तरह के काम कर रहा है. चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर स्थित 1301 ईस्वी में निर्मित 6 मंजिला कीर्ति स्तम्भ पर केमिकल वॉश का काम शुरू कर किया गया है. इससे इस ऐतिहासिक इमारत को सुरक्षित और संरक्षित रखा जा सकेगा.
असिस्टेंट आर्कियोलॉजिकल केमिस्ट जयपुर, नीतू सिंह राठौड़ ने बताया कि पुरातत्व विभाग की ओर से साइंटिफिक कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन कार्यक्रम के तहत इस ऐतिहासिक इमारत को फिर से चमकाने और मूल स्वरूप कायम रखने के लिए केमिकल वॉश किया जा रहा है. इस काम में करीब ढाई से तीन महीने लगेंगे. हाल ही में इसके लिए विभागीय अधिकारियों की मॉनिटरिंग में काम शुरू किया गया है.
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उन्होंने बताया कि पर्यावरण के प्रदूषण और वानरों के मूत्र से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए यह कार्य किया जाएगा. इसके तहत पहले ऐतिहासिक इमारत से धूल, कचरा आदि हटाने का काम ब्रश और पानी के जरिए किया जाएगा. बाद में इसके ऊपर मानव श्रम के माध्यम से केमिकल वॉश किया जाएगा, जिसमें करीब तीन माह लगेंगे.
प्राकृतिक एसिड से स्टाेन को होता है नुकसान : केमिकल वॉश के काम में लगीं जयपुर से आई असिस्टेंट आर्कियोलॉजिकल केमिस्ट नीतू सिंह राठौड़ ने बताया कि पर्यावरण के कारणों और बंदरों की मौजूदगी में उनके पेशाब और अन्य कारणों से स्टोन पर असर होता है. उनके पेशाब में होने वाले एसिड से धीरे-धीरे स्टोन गिरने लगता है. इसे बचाने के लिए विभाग द्वारा यह काम किया जा रहा है.
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चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कीर्ति स्तम्भ और मल्लिनाथ जैन मंदिर पर यह काम किया जाएगा. उन्होंने बताया कि एक निश्चित मात्रा में बहुत हल्के केमिकल रेशियो से सफाई की जाती है और पहले डस्टिंग खत्म करने के साथ ही पानी से धुलाई कर मूल स्वरूप मेंं लाया जाएगा. यह काम करने के बाद करीब 10 से 15 साल तक इमारत को नुकसान नहीं होता है.