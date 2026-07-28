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महिला को जहर देने का मामला : सातवें दिन हुई मौत, हत्या की धाराएं जुड़ीं, मेडिकल बोर्ड से हुआ पोस्टमार्टम

चित्तौड़गढ़ जिला चिकित्सालय में परिजनों से बात करते पुलिसकर्मी ( ETV Bharat Chittorgarh )

चित्तौड़गढ़: शहर के सदर थाना क्षेत्र में रंजिश के चलते एक महिला को जहर देने के मामले में करीब सात दिन बाद उसकी मौत हो गई. इसे लेकर मंगलवार को महिला के परिजन एवं समाज के लोग जिला चिकित्सालय में जुटे और कड़ी कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने परिजनों की मांग पर मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाया. पहले से दर्ज मुकदमे में हत्या की धाराएं भी जोड़ दी है. पुलिस मामले में फरार नामजद आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है. चित्तौड़गढ़ सदर थाने के शिवराज सिंह राव ने बताया कि सांखली, थाना राशमी निवासी सोनिया पुत्री मांगीलाल कीर ने बुधवार रात को चित्तौड़गढ़ सदर थाने में रिपोर्ट दी थी. इसकी बड़ी बहन चंदा जो चित्तौड़गढ़ की तुलसी एनक्लेव कॉलोनी में किराए के मकान में रह रही थी, गत 18 जुलाई को दोपहर करीब 2 बजे मदनलाल जाट निवासी घोसीखेड़ा, गंगरार, प्रहलाद जाट और भावना शर्मा बहन के घर आए. आरोप है कि तीनों ने पहले बहन का मोबाइल स्विच ऑफ किया, फिर उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की नियत से जबरन जहरीला पदार्थ खिला दिया. इससे चंदा कीर की तबियत बिगड़ने पर बिड़ला हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां से उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया. यहां से भी उसे उदयपुर में रेफर किया गया जहां ICU में वेंटीलेटर पर रखा गया था. करीब सात दिन तक जिंदगी और मौत से संघर्ष के बाद सोमवार रात को उसने दम तोड़ दिया. इस पर रात को शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया.