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युवती से दोस्ती पड़ी भारी, युवक का प्राइवेट पार्ट काटा, 6 लोगों पर मामला दर्ज

एक साथ काम करने और रहने पर भड़के युवती के परिजन. युवक के साथ बेरहमी से की मारपीट. जानिए पूरा मामला...

Chittorgarh Crime
चित्तौड़गढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 24, 2026 at 5:28 PM IST

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चित्तौड़गढ़: युवती के साथ मजदूरी करने और साथ रहने की बात पर नाराज परिजनों ने युवक के साथ बेरहमी से मारपीट कर उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया. पीड़ित ने वारदात के करीब 5 माह बाद हिम्मत जुटाकर बड़ी सादड़ी थाने में 6 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है. पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बड़ी सादड़ी सीआई भवानी शंकर ने बताया कि पीड़ित युवक देवली थाना डूंगला में रिपोर्ट दी है. इसमें बताया कि उसकी युवती से करीब एक साल पहले डूंगला बस स्टैंड पर जान-पहचान हुई थी. दोनों करीब पांच महीने तक गांव में साथ मकान चुनाई का काम करते रहे.

युवती ने पति से अनबन के कारण 7-8 साल से पीहर में रहना बताया था. पीड़ित की पत्नी भी नाते चली गई थी. 8 जनवरी को युवती खुद युवक के पास आ गई और दोनों साथ रहने लगे. रिपोर्ट में पीड़ित ने बताया कि 20 जनवरी को शाम 4 बजे दोनों ठेकेदार के पास टाइल्स लगा रहे थे, तभी युवती का मामा अपने साथ और लोगों को लेकर आया.

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आरोपियों ने दोनों से कहा कि हमारे साथ चलो. हम तुम्हारी शादी करवा देते हैं. विश्वास में लेकर दोनों को कार में बैठा कर एक आरोपी के मामा के घर ले गए. रिपोर्ट में आरोप लगाया कि आरोपियों ने प्रार्थी के हाथ-पैर बांध कर मारपीट की. रात करीब 9.30 बजे सभी ने मिलकर मारपीट की और एक आरोपी ने चाकू से युवक का प्राइवेट पार्ट काट दिया. आरोपियों ने युवती को अलग कमरे में रखा था. आरोपी उसे मार कर सीतामाता जंगल में फेंकने वाले थे, लेकिन आरोपी के मामा के विरोध पर आपस में कहासुनी हो गई.

खेतों में छिपकर बचाई जान : रिपोर्ट में बताया कि मौका पाकर पीड़ित अंधेरे में गेहूं के खेतों में भाग गया और रात भर भटकता रहा. सुबह काली मंगरी थाना बड़ी सादड़ी पहुंच कर एक गांव में अपनी बहन के घर गया. डर के कारण उसने बहन को भी घटना नहीं बताई. एक रात रुक कर उदयपुर और फिर राजकोट गुजरात चला गया.

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पीड़ित ने बताया कि घटना के बारे में किसी को बता नहीं पाया और न ही इलाज कराया. दर्द से बचने के लिए मेडिकल से पैरासिटामोल की गोलियां और शराब का सहारा लेता रहा. अब पीड़ा बढ़ने और शरीर में मवाद बनने पर उसने 3-4 दिन पहले भाणेज व बहन को घटना बताई. परिजनों के हिम्मत बंधाने पर बड़ी सादड़ी थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई. पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

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