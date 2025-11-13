भाजपा नेता हत्याकांड : आरोपी से करवाई मौका तस्दीक, शव के साथ प्रदर्शन करने पर मामला दर्ज
व्यवसायी और भाजपा नेता हत्याकांड मामले में पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को लेकर घटनास्थल पर पहुंची और मौका मुआयना किया.
Published : November 13, 2025 at 3:57 PM IST
चित्तौड़गढ़: शहर में मंगलवार को भाजपा नेता एवं व्यवसायी की गोली मार कर की गई हत्या के मामले में पुलिस की जांच जारी है. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से मौका तस्दीक करवाई है. वहीं, अब कलेक्ट्रेट में शव के साथ प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है. पुलिस ने शव के साथ प्रदर्शन तथा राजकाज में बाधा पहुंचाने सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है.
चितौड़गढ़ कोतवाली सीआई तुलसीराम प्रजापत ने बताया कि मंगलवार को सिटी पेट्रोल पंप के यहां पर कुरियर व्यवसायी एवं भाजपा नेता रमेश ईनाणी की गोली मारकर हत्या की गई थी. इस मामले में पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया. सीसी टीवी फुटेज के आधार पर आरोपित उत्तरप्रदेश के वाराणसी निवासी मनीष दुबे को गिरफ्तार किया है. इससे पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है. आरोपी ने हत्या का कोई पुख्ता कारण नहीं बताया. पुलिस आरोपी से बुधवार शाम को हत्या में प्रयुक्त बाइक, एक पिस्तौल व तीन जिंदा कारतूस बरामद कर चुकी है. इसे 18 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जिससे अनुसंधान जारी है.
पुलिस ने करवाई मौका तस्दीक, बाइक व हेलमेट बरामद : कोतवाली सीआई तुलसीराम ने बताया कि पुलिस ने गुरुवार को भी आरोपित से अनुसंधान किया है. पुलिस ने वारदात स्थल की आरोपी से मौका तस्दीक करवाई है. इसके अलावा वारदात में पहचान छिपाने के लिए आरोपी ने हेलमेट लगाया था, जिसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया है. आरोपी हेलमेट को मायरा घाटा क्षेत्र में एकांत में छिपाकर आया था. वहीं, इससे एक बाइक और बरामद हुई है, जो इसमें भागने के दौरान प्रयोग में ली थी. इसके अलावा पुलिस गुरुवार दोपहर में रमेश ईनाणी के परिजनों से भी बात कर के आई है. परिजनों के बयान दर्ज किए हैं.
प्रदर्शन के दौरान एंबुलेंस में शव ले गए थे कलक्ट्रेट : इधर, कोतवाली थाने में पुलिस ने प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है. व्यवसयी की मंगलवार देर शाम को उदयपुर के चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई थी. बुधवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव चित्तौड़गढ़ लाया गया. प्रदर्शन करने वाले शव को एंबुलेंस सहित कलक्ट्रेट में लेकर आ गए. यहां करीब 3 घंटे तक एंबुलेंस में ही शव पड़ा रहा और विरोध-प्रदर्शन किया गया.
इस मामले में पुलिस ने कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर पारस कुमार की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया है. रिपोर्ट में बताया कि आरोपित रमेश ईनाणी के शव को एंबुलेंस सहित कलक्ट्रेट में रख कर अनुचित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. साथ ही राज कार्य में भी बाधा पहुंचाई. इस पर पुलिस ने सुनील कलंत्री, दिनेश काबरा व भरत चाष्टा के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.