दर्दनाक : मां ने मासूम बेटे को उतारा मौत के घाट और फिर...

चित्तौड़गढ़: भादसोड़ा थाना क्षेत्र में आने वाले मोखमपुरा गांव में बुधवार शाम को एक हृदय विदारक घटना हो गई. एक विवाहिता ने अपने 2 साल के मासूम बेटे को मौत के घाट उतार दिया. बाद में उसने भी जान देने की कोशिश की, लेकिन एक ग्रामीण ने साहस दिखाते हुए उसकी जान बचा ली. मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हत्या का मामला दर्ज कर विवाहिता को डिटेन कर लिया. घरेलू विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी है. भदेसर पुलिस उपअधीक्षक अनिल शर्मा ने बताया कि बुधवार शाम को पुलिस थाना भादसोड़ा पर सूचना मिली थी कि मोखमपुरा उर्फ फुटियाखेड़ा गांव में एक महिला ने अपने बेटे की हत्या कर दी और खुद की भी जान लेने की कोशिश की है. इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस थाने पर मोखमपुरा निवासी किशन पुत्र शंकरलाल जाट ने रिपोर्ट दी है. पुलिस ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Chittorgarh)