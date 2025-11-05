ETV Bharat / state

दर्दनाक : मां ने मासूम बेटे को उतारा मौत के घाट और फिर...

राजस्थान में हैरान करने वाली घटना. दो साल के पुत्र की हत्या कर मां ने की जान देने की कोशिश. ग्रामीण ने बचाई जान.

Mother Kills Son
Published : November 5, 2025 at 8:56 PM IST

चित्तौड़गढ़: भादसोड़ा थाना क्षेत्र में आने वाले मोखमपुरा गांव में बुधवार शाम को एक हृदय विदारक घटना हो गई. एक विवाहिता ने अपने 2 साल के मासूम बेटे को मौत के घाट उतार दिया. बाद में उसने भी जान देने की कोशिश की, लेकिन एक ग्रामीण ने साहस दिखाते हुए उसकी जान बचा ली. मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हत्या का मामला दर्ज कर विवाहिता को डिटेन कर लिया. घरेलू विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

भदेसर पुलिस उपअधीक्षक अनिल शर्मा ने बताया कि बुधवार शाम को पुलिस थाना भादसोड़ा पर सूचना मिली थी कि मोखमपुरा उर्फ फुटियाखेड़ा गांव में एक महिला ने अपने बेटे की हत्या कर दी और खुद की भी जान लेने की कोशिश की है. इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस थाने पर मोखमपुरा निवासी किशन पुत्र शंकरलाल जाट ने रिपोर्ट दी है.

पुलिस ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Chittorgarh)

इसमें बताया कि प्रार्थी के छोटे भाई मदन की पत्नी रुक्मणी ने अपने 2 साल के पुत्र आयुष को मार डाला और बाद में वह घर के पास में ही जान देने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान स्थानीय ग्रामीण ओंकार लाल जाट ने यह दृश्य देखा तो उसने विवाहिता की जान बचा ली. महिला पूरी तरह से स्वस्थ है. वहीं, सूचना मिलने के बाद पुलिस ने बालक के शव को मंडफिया उपजिला चिकित्सालय पहुंचाया. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है. विवाहिता को डिटेन कर लिया गया है. पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शव परिजनों को सौंप दिया.

गुस्से में उठाया खौफनाक कदम, कारण जांच का विषय : इस मामले में भादसोड़ा थानाधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि बेटे की हत्या को लेकर महिला से पूछताछ जारी है. हत्या का फिलहाल कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है. प्रारंभिक पूछताछ में ग्रामीणों ने इतना जरूर बताया है कि महिला गुस्सैल प्रवृत्ति की थी. ऐसे में आशंका है कि कोई पारिवारिक विवाद हुआ हो और गुस्से में महिला ने यह कदम उठा लिया. जांच के बाद ही हत्या के कारण स्पष्ट हो पाएंगे.

