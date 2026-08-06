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Fraud Case : नौकरी के नाम पर युवकों से ठगी का आरोप, दवाइयां बेचने के बाद भी नहीं दिया वेतन, प्रकरण दर्ज

नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का आरोप. निजी कंपनी और उसके कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज. जानिए पूरा मामला...

Chittorgarh Sadar Thana
सदर थाना चित्तौड़गढ़ (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 6, 2026 at 6:06 PM IST

3 Min Read
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चित्तौड़गढ़: नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के आरोप में एक निजी कंपनी व उसके चित्तौड़गढ़ कार्यालय के कर्मचारियों के खिलाफ सदर थाने में मामला दर्ज किया गया है. पीड़ित युवकों ने पहले पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी थी. पुलिस अधीक्षक के आदेश पर सदर चित्तौड़गढ़ थाना पुलिस ने कंपनी और इसमें कार्यरत कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

सदर थाना चित्तौड़गढ़ के एएसआई जगदीश चारण ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर सीकर निवासी खालिद खां, मोहम्मद शाहिद, फिदा हुसैन, सोहेब मोयल, संजय सिंह राठौड़, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ व मोहम्मद अबरार ने शिकायत की. इसमें परिवादियों ने आरोप लगाया कि उक्त कंपनी की ओर से टेलीफोन के जरिए परिवादियों व अन्य व्यक्तियों को हेल्थ एडवाइजर, कैशियर, हॉस्टल मैनेजर, बिलिंग, ट्रेनर आदि पदों पर 18,000 से 25,000 रुपए मासिक वेतन का प्रलोभन देकर बुलाया जाता है.

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यहां नौकरी पर पहुंचने पर परिवादियों से हॉस्टल खर्च के नाम पर 10 हजार एवं ID बनाने के नाम पर 15,200 रुपए वसूल किए गए. इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति से कुल 25,200 रुपए की राशि ठगी गई. वहां पहुंचने पर परिवादियों से कंपनी के प्रोडक्ट एवं दवाइयां बेचने का कार्य करवाया गया. वेतन या अन्य सुविधा नहीं दी गई, न ही हॉस्टल कार्ड, खाना, ID या पासवर्ड उपलब्ध कराया गया.

कार्य छोड़ने पर जमा राशि लौटाने से मना कर दिया गया. परिवादियों को कहा गया कि वे अपने 3 परिजनों को कंपनी से जोड़ें तथा उनसे दवाइयां बिकवाएं, तभी वेतन दिया जाएगा. ऐसा करने के बावजूद वेतन नहीं दिया गया. शिकायत में बताया कि उन्हें कार्य का समय सुबह 9 से शाम 6 बजे बताया गया था, लेकिन सुबह 4 से रात्रि 10 बजे तक कार्य करवाया गया. लोगों को ठगने की ट्रेनिंग दी गई.

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बीमार होने पर उपचार नहीं कराया गया. परिवादियों का आरोप है कि उक्त गिरोह द्वारा इस प्रकार कई बालिग एवं नाबालिग को झांसे में लेकर करोड़ों रुपए की ठगी की गई है. परिवादियों ने परिवाद दी कि उक्त गिरोह के विरुद्ध विधिक कार्रवाई कर उनसे ठगी गई राशि 25,200 रुपए व बकाया वेतन दिलवाया जाए. एएसआई ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर कंपनी और उसके कार्मचारियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

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