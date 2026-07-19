चित्तौड़गढ़ क्रिकेट एसोसिएशन इलेक्शन: चुनाव कार्यालय पर लटका मिला ताला, संघ सदस्यों ने लगाए ये आरोप
संघ सदस्यों ने आरोप लगाया कि चुनाव की जानकारी न तो किसी सदस्य को दी गई, न स्पोर्ट्स काउंसिल को और न ही आरसीए को.
Published : July 19, 2026 at 6:28 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिला क्रिकेट एसोसिएशन चुनाव के एक दिन पूर्व जारी कार्यकम के अनुसार इलेक्शन होने थे. लेकिन चुनाव कार्यालय पर ताला लगा हुआ है. संघ के सदस्य जयप्रकाश दशोरा ने बताया कि उन्हें एक दिन पहले ही चुनाव की जानकारी मिली थी. तदर्थ समिति ने 19 जुलाई रविवार को सांवलियाजी स्थित गोकुल विश्रांति गृह में चुनाव का कार्यक्रम जारी किया था. लेकिन चुनाव की नीयत तारीख पर वहां न कोई चुनाव अधिकारी मिला, न कोई सदस्य और न ही कोई नोटिस. जिस कमरे को चुनाव कार्यालय बताया गया था, उस पर ताला लटका मिला. इस चुनाव की जानकारी न तो एसोसिएशन के किसी सदस्य को दी गई, न स्पोर्ट्स काउंसिल को और न ही आरसीए को.
दशोरा ने बताया कि सांवलियाजी जाने के बाद यहां विश्रांति गृह के जानकारी ली. उन्होंने आरोप लगाया कि मंगलवाड़ क्षेत्र के एक होटल के कमरे में सारी कवायद हुई. वहां करीब आधा दर्जन लोग मौजूद थे. लेकिन न वहां कोई चुनाव अधिकारी था और न ही एसोसिएशन का कोई सदस्य. चुनाव के बाद एडहॉक कमेटी के अध्यक्ष, चुनाव अधिकारी और मंत्री में से कोई भी फोन नहीं उठा रहा है, जिससे मामला और संदिग्ध हो गया है.
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गुपचुप जारी किया नोटिफिकेशन: चित्तौड़गढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव शक्तिसिंह ने बताया कि चुनाव कराने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. कोर्ट ने 3 माह में चुनाव कराने के निर्देश दिए थे. नोटिफिकेशन नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर की गई, तो सहकारिता विभाग ने 25 मई की पुरानी तारीख में गुपचुप नोटिफिकेशन जारी कर दिया. इस चुनाव की जानकारी न हाईकोर्ट को दी गई, न जिला कलेक्टर को और न ही एसोसिएशन के सदस्यों को. चुनाव से 2 दिन पहले अचानक हलचल तेज हुई और आनन-फानन में पत्राचार किया गया. पूर्व सचिव ने बताया कि चुनाव निष्पक्ष कराएं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है.
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फोन उठाना भी बंद कर दिया: संघ सदस्य दशोरा ने बताया कि किसी भी चुनाव के लिए 21 दिन पहले नोटिफिकेशन, अखबार में प्रकाशन और मतदाता सूची जारी करना जरूरी है. लेकिन यहां न मतदाता सूची आई, न नोटिफिकेशन. चुनाव अधिकारी बनाए गए पूर्व अध्यापक बाबूलाल सिलावट को खुद ही चुनाव की जानकारी नहीं थी. उन्होंने कहा कि पूरा कार्यक्रम तदर्थ समिति अध्यक्ष श्याम सिंह करा रहे हैं और बाद में फोन उठाना भी बंद कर दिया.