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चित्तौड़गढ़ क्रिकेट एसोसिएशन इलेक्शन: चुनाव कार्यालय पर लटका मिला ताला, संघ सदस्यों ने लगाए ये आरोप

चुनाव कार्यालय पर लटका ताला ( ETV Bharat Chittorgarh )

चित्तौड़गढ़: जिला क्रिकेट एसोसिएशन चुनाव के एक दिन पूर्व जारी कार्यकम के अनुसार इलेक्शन होने थे. लेकिन चुनाव कार्यालय पर ताला लगा हुआ है. संघ के सदस्य जयप्रकाश दशोरा ने बताया कि उन्हें एक दिन पहले ही चुनाव की जानकारी मिली थी. तदर्थ समिति ने 19 जुलाई रविवार को सांवलियाजी स्थित गोकुल विश्रांति गृह में चुनाव का कार्यक्रम जारी किया था. लेकिन चुनाव की नीयत तारीख पर वहां न कोई चुनाव अधिकारी मिला, न कोई सदस्य और न ही कोई नोटिस. जिस कमरे को चुनाव कार्यालय बताया गया था, उस पर ताला लटका मिला. इस चुनाव की जानकारी न तो एसोसिएशन के किसी सदस्य को दी गई, न स्पोर्ट्स काउंसिल को और न ही आरसीए को. दशोरा ने बताया कि सांवलियाजी जाने के बाद यहां विश्रांति गृह के जानकारी ली. उन्होंने आरोप लगाया कि मंगलवाड़ क्षेत्र के एक होटल के कमरे में सारी कवायद हुई. वहां करीब आधा दर्जन लोग मौजूद थे. लेकिन न वहां कोई चुनाव अधिकारी था और न ही एसोसिएशन का कोई सदस्य. चुनाव के बाद एडहॉक कमेटी के अध्यक्ष, चुनाव अधिकारी और मंत्री में से कोई भी फोन नहीं उठा रहा है, जिससे मामला और संदिग्ध हो गया है. पढ़ें: RCA एडहॉक कमेटी का कार्यकाल फिर बढ़ा, 3 महीने में चुनाव कराने के निर्देश, मानव सुथार को मिलेंगे 11 लाख रूपये