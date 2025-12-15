ETV Bharat / state

चित्तौड़गढ़ कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी, चलाया सर्च ऑपरेशन

चित्तौड़गढ़ : राजस्थान में बीते कई दिनों से लगातार बम ब्लास्ट की धमकी देने का मामला सामने आ रहा है. इसी क्रम में सोमवार को चित्तौड़गढ़ कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला है. पुलिस ने कलक्ट्रेट कार्यालय को घेरते हुए सर्च अभियान चलाया. यहां टीमों ने उपकरणों की सहायता से तलाशी अभियान चलाया, जिसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है. रिपोर्ट के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है.

बीडीएस एवं डॉग स्क्वायड टीम ने जांच की : अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ सरिता सिंह ने बताया कि सोमवार को जिला कलेक्टर की आईडी पर एक ईमेल प्राप्त हुआ था. इस ईमेल में चित्तौड़गढ़ कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी थी. इस पर जिला प्रशासन ने पुलिस अधिकारियों को सूचना दी, जिसपर पुलिस सक्रिय हो गई. एसपी ऑफिस से जिला विशेष शाखा और उदयपुर मुख्यालय से आई बीडीएस एवं डॉग स्क्वायड टीम ने जांच की. यहां सभी कक्ष की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. इससे सभी ने राहत की सांस ली है. धमकी भरे ईमेल को लेकर कोतवाली थाने में एक प्रकरण दर्ज किया है. पुलिस ईमेल के आधार पर जांच में जुटी हुई है.