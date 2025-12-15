चित्तौड़गढ़ कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी, चलाया सर्च ऑपरेशन
सोमवार को चित्तौड़गढ़ के कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है.
Published : December 15, 2025 at 2:42 PM IST
चित्तौड़गढ़ : राजस्थान में बीते कई दिनों से लगातार बम ब्लास्ट की धमकी देने का मामला सामने आ रहा है. इसी क्रम में सोमवार को चित्तौड़गढ़ कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला है. पुलिस ने कलक्ट्रेट कार्यालय को घेरते हुए सर्च अभियान चलाया. यहां टीमों ने उपकरणों की सहायता से तलाशी अभियान चलाया, जिसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है. रिपोर्ट के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है.
बीडीएस एवं डॉग स्क्वायड टीम ने जांच की : अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ सरिता सिंह ने बताया कि सोमवार को जिला कलेक्टर की आईडी पर एक ईमेल प्राप्त हुआ था. इस ईमेल में चित्तौड़गढ़ कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी थी. इस पर जिला प्रशासन ने पुलिस अधिकारियों को सूचना दी, जिसपर पुलिस सक्रिय हो गई. एसपी ऑफिस से जिला विशेष शाखा और उदयपुर मुख्यालय से आई बीडीएस एवं डॉग स्क्वायड टीम ने जांच की. यहां सभी कक्ष की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. इससे सभी ने राहत की सांस ली है. धमकी भरे ईमेल को लेकर कोतवाली थाने में एक प्रकरण दर्ज किया है. पुलिस ईमेल के आधार पर जांच में जुटी हुई है.
धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई. उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कलक्ट्रेट में उपकरणों से जांच की गई. कार्यालय भी चलते रहे. इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ सरिता सिंह, पुलिस उप अधीक्षक बृजेश सिंह कोतवाल तुलसीराम सहित पुलिस थाने का जाप्ता मौके पर पहुंचा. जांच टीमों ने एक-एक कक्ष में जाकर उपकरणों की सहायता से जांच की, जिसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. बता दें कि प्रदेश में पहले भी अन्य जिलों के कलक्ट्रेट कार्यालय को उड़ाने के धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए थे. इसके साथ ही कई स्थानों को भी बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है.