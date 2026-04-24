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चित्तौड़ शहर का स्थापना दिवस 'चित्तौड़ी आठम' मनाया, कालिका माता मंदिर में हवन, ध्वजा चढ़ाई

चित्तौड़गढ़: चित्तौड़गढ़ शहर का स्थापना दिवस 'चित्तौड़ी आठम' शुक्रवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. चित्तौड़ी आठम महोत्सव समिति की ओर से दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर पर विशाल ध्वजा चढ़ाई गई. मंदिर में हवन कर क्षेत्र की खुशहाली, अच्छी बरसात, धन-धान्य एवं समृद्धि की प्रार्थना की गई. इस दौरान क्षेत्रीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, समिति के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे.

चित्तौड़ी आठम महोत्सव समिति के कुलदीप पारीक ने बताया कि चित्तौड़गढ़ के स्थापना दिवस एवं कालिका माता मंदिर पाटोत्सव की तिथि 'चित्तौड़ी आठम' पर इस बार शुक्रवार को विभिन्न आयोजन हुए. समिति के पदाधिकारी विशाल ध्वजा लेकर दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर पहुंचे, जहां विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर नई ध्वजा चढ़ाई गई. कालिका माता मंदिर के महंत रामनारायण पुरी एवं महंत लालसिंह के सानिध्य में पंडित अरविंद भट्ट के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन पूर्ण किया गया. ध्वजा चढ़ाने के पश्चात अच्छी बरसात, धन-धान्य, बीमारियों से मुक्ति एवं सभी के आनंदमय जीवन की कामना करते हुए आहुतियां दी गईं. अंत में आरती कर प्रसाद वितरण किया गया.