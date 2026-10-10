चित्तौड़गढ़: युवक की हत्या से गुस्साए लोगों ने चंदेरिया बाजार बंद कर किया प्रदर्शन, बोले-आरोपियों के घरों पर चले बुलडोजर
मीण डीएसपी दिनेश सुखवाल ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पुलिस आरोपियों के खिलाफ कड़ी और त्वरित कार्रवाई करेगी.
Published : October 10, 2026 at 5:16 PM IST
चित्तौड़गढ़: चंदेरिया क्षेत्र में ढाबे पर हुए विवाद में घायल युवक की मौत के बाद शनिवार को तनाव फैल गया. इलाज के दौरान उदयपुर के अस्पताल में युवक ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों और समाज के लोगों ने चंदेरिया बाजार बंद कराकर मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया. शनिवार दोपहर तक सैकड़ों महिला-पुरुष मुख्य बाजार में धरने पर बैठे रहे. प्रदर्शन की सूचना पर ग्रामीण डीएसपी दिनेश सुखवाल, तहसीलदार और पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा और कीर समाज के लोगों से वार्ता कर समझाइश का प्रयास किया.पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है.
लोगों ने चंदेरिया कस्बा बंद कराकर प्रदर्शन किया: ग्रामीण डीएसपी दिनेश सुखवाल ने बताया कि चंदेरिया के रोलाहेड़ा रोड स्थित एक भोजनालय पर गुरुवार रात कुछ लोग खाना खा रहे थे. इस दौरान चंदेरिया निवासी प्रभुलाल पुत्र शंकरलाल कीर भी वहां मौजूद था. बातों-बातों में विवाद हो गया और कहासुनी मारपीट में बदल गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्रभुलाल बीच-बचाव करने पहुंचा था. इसी दौरान किसी ने लकड़ी से प्रभुलाल के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद उसे सांवलिया चिकित्सालय लाया गया, जहां से गंभीर हालत में उदयपुर रेफर कर दिया गया. उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय में शुक्रवार देर रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. रात में मौत की सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी और कीर समाज के लोग एकत्र हो गए. शनिवार सुबह से ही आक्रोशित लोगों ने चंदेरिया कस्बा बंद कराकर प्रदर्शन शुरू कर दिया.
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6 आरोपी नामजद, दो गिरफ्तार, एक डिटेन: पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर चंदेरिया थाने में मारपीट और हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. इस मामले में पुलिस ने लोकेश सिंह उर्फ लकी चौहान और राहुल सिंह चौहान को गिरफ्तार किया है, जबकि चार अन्य को नामजद किया गया है. घटना में शामिल एक अन्य व्यक्ति को भी डिटेन किया गया है. ग्रामीण डीएसपी दिनेश सुखवाल ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस आरोपियों के खिलाफ कड़ी और त्वरित कार्रवाई करेगी.
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परिजनों ने सौंपा ज्ञापन: युवक की मौत के बाद बड़ी संख्या में कीर समाज के महिला-पुरुष मौके पर पहुंच गए और धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया. कीर समाज के प्रदेश अध्यक्ष किशनलाल कीर ने मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा. धरने पर बैठे लोगों ने हत्या के आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने, अपराधियों की अचल संपत्ति पर बुलडोजर चलाने, मृतक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने और मृतक के पुत्र को आजीवन शिक्षा के साथ एक करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग की. पुलिस के अनुसार मृतक होलसेल सब्जी मंडी में मजदूरी करता था और उसकी मां चंदेरिया क्षेत्र में सब्जी बेचने का काम करती है. मृतक का एक छोटा बेटा है.
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