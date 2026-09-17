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CBN आयुक्त का चित्तौड़गढ़ दौरा, अधिकारियों की ली बैठक, बोले-अफीम पॉलिसी में किसानों के लिए बेस्ट करने की कोशिश

डॉ. दिनेश कुमार बिसेन ने बताया कि ज्वाइन करने के बाद राजस्थान यूनिट में यह उनका पहला दौरा है.

CBN Commissioner's visit to Chittorgarh
CBN आयुक्त का चित्तौड़गढ़ दौरा (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 17, 2026 at 8:08 PM IST

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चित्तौड़गढ़: केंद्रीय नारकोटिक्स आयुक्त डॉ. दिनेश कुमार बिसेन गुरुवार शाम चित्तौड़गढ़ पहुंचे. यहां उन्होंने चित्तौड़गढ़ स्थित नारकोटिक्स कार्यालय की तीनों विंग और नारकोटिक्स सेल का निरीक्षण किया और अधिकारियों से बातचीत की. पदभार ग्रहण करने के बाद केंद्रीय नारकोटिक्स आयुक्त का यह पहला चित्तौड़गढ़ दौरा है.

डॉ. दिनेश कुमार ने कहा- किसानों की ओर से कई सुझाव दिए गए हैं. अफीम पॉलिसी को किसानों के लिए बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इस पर प्रयास किए जा रहे हैं?. निरीक्षण के दौरान नारकोटिक्स कार्यालय में व्यवस्थाएं चाक-चौबंद नजर आईं. इस दौरान उप नारकोटिक्स आयुक्त, कोटा सहित राजस्थान और मध्यप्रदेश के कई नारकोटिक्स अधिकारी मौजूद रहे.

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राजस्थान यूनिट में पहला दौरा, व्यवस्थाओं का लिया जायजा: डॉ. दिनेश कुमार बिसेन ने बताया कि ज्वाइन करने के बाद राजस्थान यूनिट में यह उनका पहला दौरा है. यह विजिट नारकोटिक्स में चल रही गतिविधियों, विभाग के काम करने के तरीके और अधिकारियों के सुझावों को जानने के लिए है. चित्तौड़गढ़ में ढांचागत विकास अच्छा है और 1883 में बना भवन अच्छी तरह मेंटेन है. केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा किए जा रहे केस, इन्वेस्टिगेशन, सीज किए गए वाहनों के डिस्पोजल और ट्रायल में आ रही दिक्कतों पर अधिकारियों से चर्चा की जाएगी. एक्ट के लेवल पर जो सुझाव होंगे, उन्हें मंत्रालय भेजा जाएगा.

किसानों के सुझावों पर अफीम पॉलिसी में सुधार के प्रयास: डॉ. दिनेश कुमार ने बताया- हाल ही में किसानों से मुलाकात हुई है और उनके दिए गए सुझावों को नोट किया गया है. अफीम पॉलिसी को किसानों के लिए बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इस पर काम करने की कोशिश की जा रही है?.

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कार्यालय और सेल का निरीक्षण, अधिकारियों की बैठक: गुरुवार शाम चित्तौड़गढ़ पहुंचने पर अधिकारियों ने केंद्रीय नारकोटिक्स आयुक्त का स्वागत किया. उन्होंने जिला अफीम अधिकारी, चित्तौड़गढ़ खंड प्रथम, द्वितीय और तृतीय का निरीक्षण किया और अफीम किसानों के बंदोबस्त के बारे में जानकारी ली.

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