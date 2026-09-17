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नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई: चित्तौड़गढ़ में 2292 किलो, तो झालावाड़ में 300 किलो डोडा चूरा जब्त

CBN ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रक से 2292.460 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

सीमेंट की बोरियों के नीचे भरा था डोड चूरा
सीमेंट की बोरियों के नीचे भरा था डोड चूरा (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 17, 2026 at 5:43 PM IST

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चित्तौड़गढ़/झालावाड़: केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) की राजस्थान यूनिट ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक बड़ी और महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया है. सीबीएन की टीम ने इस कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में 2292.460 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा, तस्करी में इस्तेमाल किया जा रहा एक टाटा ट्रॉली ट्रक और एक मोटरसाइकिल जब्त की है. मादक पदार्थों की इस अवैध तस्करी के मामले में सीबीएन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. ब्यूरो की शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि अवैध डोडा चूरा की यह बड़ी खेप चित्तौड़गढ़ जिले से तस्करी के जरिए बाड़मेर की ओर ले जाई जा रही थी. वही, झालावाड़ पुलिस ने भी 300 किलो से ज्यादा डोडा चूरा पकड़ा है.

चित्तौड़गढ़ से बाड़मेर भेजी जा रही थी खेप: उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि सीबीएन की टीम को एक पुख्ता गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी. इस सूचना में बताया गया था कि राजस्थान नंबर का एक ट्रक निम्बाहेड़ा से बाड़मेर की ओर भारी मात्रा में अवैध डोडा चूरा लेकर जा रहा है. सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई के लिए जिला अफीम अधिकारी, चित्तौड़गढ़ डिवीजन-2 के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और उसे तत्काल रवाना किया गया.

ट्रक से बरामद डोडा चूरा
ट्रक से बरामद डोडा चूरा (ETV Bharat Chittorgarh)

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एनएच-27 पर घेराबंदी कर पकड़ा ट्रक: उन्होंने बताया कि सीबीएन की इस टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए नेशनल हाईवे-27 पर उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के अंतर्गत आने वाले महाराज की खेड़ी गांव के पास संदिग्ध ट्रक को रोक लिया. टीम द्वारा की गई शुरुआती पूछताछ में ट्रक ड्राइवर ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया. उसने बताया कि ट्रक में भरी सीमेंट की बोरियों के नीचे बड़ी चतुराई से डोडा चूरा छिपाया गया है. इसके बाद टीम ने ट्रक और उस पर सवार लोगों को हिरासत में ले लिया तथा उन्हें सीबीएन कार्यालय लेकर आई. इसी बीच सीबीएन की एक दूसरी टीम ने निम्बाहेड़ा में कार्रवाई करते हुए ट्रक मालिक का पता लगाया और उसे भी अपनी हिरासत में ले लिया.

सीमेंट की बोरियों के नीचे छिपाया था डोडा चूरा: कार्यालय लाकर जब ट्रक की गहन तलाशी ली गई, तो सीमेंट की बोरियों के ठीक नीचे कुल 118 बोरियों में छिपाकर रखा गया 2292.460 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 3 करोड़ आंकी गई है. इसके बाद सीबीएन की टीम ने आरोपी के निम्बाहेड़ा स्थित आवास की भी तलाशी ली, जहां से एक बाइक और एक संदिग्ध रजिस्टर भी जब्त किया गया. नारकोटिक्स ब्यूरो ने सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद डोडा चूरा, ट्रक और बाइक को आधिकारिक रूप से जब्त कर लिया है.

झालावाड़ में पकड़ा गया डोडा चूरा
झालावाड़ में पकड़ा गया डोडा चूरा (ETV Bharat Jhalawar)

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झालावाड़ की घाटोली थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बिना नंबर की कार से करीब 3 क्विंटल अफीम डोडाचूरा जब्त किया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत करीब 44 लाख 25 हजार रुपये बताई जा रही है. जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के अनुसार, कोहड़ीझार तिराहा क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध सफेद कार को रोका गया था. पुलिस को देखकर चालक कार छोड़कर घने जंगल और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया. कार की तलाशी लेने पर प्लास्टिक के 11 कट्टों में डोडाचूरा बरामद हुआ. पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज व कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए आरोपी की तलाश तथा सप्लाई चेन का पता लगाने में जुटी है.

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