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चित्तौड़गढ़: एंजियोग्राफी के बाद व्यापारी की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप

परिजनों का आरोप है कि स्टंट डालने के करीब 40–45 मिनट बाद चिकित्सकों ने मरीज को मृत घोषित कर दिया.

People and police arrived after patient's death
मरीज की मौत के बाद पहुंचे लोग और सदर थाना पुलिस (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 27, 2026 at 7:33 PM IST

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चित्तौड़गढ़: शहर के चंदनपुरा निवासी 56 वर्षीय साड़ी व्यवसायी राजेश सुराना की प्रतापनगर स्थित एक निजी चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई. परिजनों ने एंजियोग्राफी और स्टंट डालने के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है. विवाद की आशंका के चलते सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची.

सदर थाने के एएसआई बिन्दुसिंह ने बताया कि निजी चिकित्सालय में मरीज की मौत होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. यहां परिजनों का आरोप था कि राजेश सुराना को सुबह सीने में दर्द की शिकायत के बाद निजी हॉस्पिटल लाया गया था. जांच में हार्ट अटैक की पुष्टि होने पर एंजियोग्राफी की गई और स्टंट डाला गया. स्टंट डालने के करीब 40-45 मिनट बाद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया और शव निजी चिकित्सालय में ही रखा हुआ है. परिजनों को पुलिस थाने में रिपोर्ट देने को कहा है.

परिजनों ने लगाए आरोप, तो क्या बोले डॉक्टर... (ETV Bharat Chittorgarh)

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परिजनों ने लगाया ये आरोप: मृतक के रिश्तेदार संजय जैन ने आरोप लगाया कि उपचार में लापरवाही बरती गई. स्टंट डालने के दौरान हार्ट के पास की नस फट गई, जिससे रक्तस्राव शुरू हो गया. परिजनों का आरोप है कि चिकित्सकों ने परिवार के सदस्यों को गुमराह भी किया. घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के रिश्तेदारों के अलावा जैन समाज के कई लोग निजी अस्पताल पहुंच गए. विवाद की आशंका पर सदर थाने से एएसआई बिंदु सिंह व जगदीश चारण जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे.

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नस को थोड़ा नुकसान पहुंचा: इधर, चिकित्सक डॉ अनुराग जैन का कहना है कि सभी जांच के बाद हार्ट अटैक कन्फर्म हुआ था. एंजियोग्राफी के बाद परिजनों से पूछा था कि बाहर जाना चाहते हैं या यहीं उपचार करवाएंगे. परिजनों के एंजियोग्राफी की परमिशन देने में थोड़ी देर हुई. इस बीच एक दूसरा पेशेंट आया जिसका उपचार किया गया. डॉ जैन ने स्वीकार किया कि एंजियोग्राफी में एक नस को थोड़ा नुकसान था.

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एंजियोग्राफी के बाद व्यापारी की मौत
BUSINESSMAN DIES AFTER ANGIOGRAPHY

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