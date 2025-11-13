ETV Bharat / state

पूर्व सीएम गहलोत को 'सोशल मीडिया पर हवाबाज़ी' का फोबिया इसीलिए जंगलराज दिखता है : बेढम

तथ्यात्मक रिपोर्ट ने आरोपों को हवा में उड़ा दिया : गृहराज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से जारी तथ्यात्मक रिपोर्ट ने पूर्व सीएम गहलोत के सारे आरोपों को हवा में उड़ा दिया है. रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया है कि राजस्थान में अपराध दर लगातार घट रही है और पुलिस की सख्त कार्रवाई के कारण राज्य में कानून-व्यवस्था पहले से अधिक सुदृढ़ हुई है. वर्ष 2023 में जब कांग्रेस सरकार थी तब अपराध के आंकड़े ज्यादा थे. पूर्व सीएम अशोक गहलोत को यह भी जानना होगा कि अक्टूबर 2024-2025 में हत्या के मामलों में 19% से कमी आई है. स्पष्ट है कि भजनलाल शर्मा सरकार के कार्यकाल में न केवल अपराधों पर नियंत्रण हुआ है, बल्कि अपराधियों में भय का माहौल बना है.

जयपुर : प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है. चितौड़गढ़ में भाजपा नेता रमेश ईनाणी की हत्या को मुद्दा बना कर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश की भजनलाल सरकार को निशाने पर लिया तो पलटवार में गृहराज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम उतर आए. बेढम ने बुधवार देर रात बयान जारी कर कहा कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत को सोशल मीडिया पर हवाबाज़ी का फोबिया हो गया है, इसीलिए झूठे और तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं. राजस्थान में 'जंगलराज' नहीं है, बल्कि अपराधों में रिकॉर्ड स्तर पर कमी आई है. गहलोत बिना तथ्यों की जानकारी के सिर्फ अफवाह फैलाने में जुटे हैं. वो हर दिन सोशल मीडिया को आधार बना कर भ्रामक प्रचार करते हैं, लेकिन जनता को फर्क समझ मे भी आ रहा है. कांग्रेस सरकार में महिला अपराध, हत्या, लूट की घटनाओं का आंकड़ा क्या था और भजनलाल सरकार के किस तरह आए आंकड़ों में गिरावट आई है.

पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी अपराध की तुलनात्मक रिपोर्ट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 की तुलना में 2025 में कुल 19 फीसदी से ज्यादा गिरावट हत्या के मामलों में 26.67% की कमी हत्या के प्रयास में 19.02% की गिरावट डकैती में 45.53% और लूट के मामलों में 51.09% की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है.

7 घंटे में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा : बेढम ने कहा कि चितौड़गढ़ में भाजपा नेता रमेश ईनाणी की हत्या के मामले में पुलिस ने सूचना विकसित कर केवल 7 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. जांच में सामने आया कि आरोपी स्थानीय नहीं, बल्कि दूसरे राज्य का निवासी था. उसका किसी भी आपराधिक गिरोह से कोई संबंध नहीं था. यह प्रदेश पुलिस की कुशलता, तत्परता और पेशेवर दक्षता का जीवंत उदाहरण है. बेढम ने कहा कि प्रदेश में पुलिस तंत्र को मजबूत करने, तकनीकी जांच क्षमताओं को बढ़ाने और अपराधियों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की वजह से ही अपराधों में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज हुई है. प्रदेश में सुरक्षा, विश्वास और विकास का माहौल बना है.

तथ्यों से परे, राजनीति से प्रेरित बयान : गृह राज्यमंत्री बेढम ने कहा है कि अशोक गहलोत अब 'जनसंपर्क नहीं, जनभ्रम' की राजनीति कर रहे हैं. उनके बयान तथ्यों पर नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने की आदत पर आधारित हैं. सरकार ने कहा कि पूर्व सीएम गहलोत अब सोशल मीडिया से राजनीति नहीं चलेगी. जनता जानती है कि कौन काम कर रहा है और कौन सिर्फ बयान दे रहा है. राजस्थान में न अराजकता है, न डर है. जनता को कानून पर भरोसा और अपराधियों को कानून का डर है. अशोक गहलोत के बेबुनियाद बयान राजस्थान की हकीकत नहीं बदल सकते. भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में न जंगलराज है, न अराजकता है, बल्कि कानून का राज है और अपराधी अब सुरक्षित नहीं.

भाजपा नेता की हत्या : चितौड़गढ़ में भाजपा नेता रमेश ईनाणी की हत्या को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल सोशल मीडिया के जरिए प्रदेश की भजनलाल सरकार को निशाने पर लिया था. गहलोत ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रदेश में बढ़ती अराजकता और जंगलराज का संकेत है. ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जब प्रदेश में जघन्य हत्याओं की खबरें न आएं. राजस्थान में दिन दहाड़े गोली चलना अब प्रदेश की दिनचर्या में शामिल हो चुका है. गुंडों को अब किसी का डर नहीं रहा है, खास हो या आम आदमी, भाजपा के इस राज में सब निशाने पर हैं एवं सब असुरक्षित हैं.