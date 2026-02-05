ETV Bharat / state

भाजपा में विवाद! 15 दिन में नगर अध्यक्ष से हटाए सुदर्शन रामपुरिया ने जिला उपाध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा

15 दिन पूर्व चित्तौड़गढ़ विधानसभा के छह मंडल अध्यक्ष की घोषणा के बाद सांसद खेमे ने विरोध शुरू कर दिया था.

चित्तौड़गढ़ जिला कार्यालय
चित्तौड़गढ़ जिला कार्यालय (ETV Bharat Chittorgarh)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 5, 2026 at 5:30 PM IST

चित्तौड़गढ़ : एक पखवाड़े पूर्व चित्तौड़गढ़ विधानसभा के मंडल अध्यक्षों की घोषणा के साथ ही भाजपा में अंदरखाने का कलह बढ़ता जा रहा है. नगर अध्यक्ष सहित कुछ मंडल अध्यक्षों के नाम पर विवाद के बीच एक गुट ने गुप्त बैठक कर इस मामले को प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचाया. विवाद बढ़ता देख पार्टी ने बीच का रास्ता निकाला और सुदर्शन रामपुरिया के स्थान पर युवा नेता गौरव त्यागी को नगर मंडल की कमान सौंपी. वहीं, डैमेज कंट्रोल की कवायद में सुदर्शन रामपुरिया को जिला उपाध्यक्ष का पद दिया गया.

यह कवायद जैन समाज को रास नहीं आई. नाराजगी जताते हुए सुदर्शन रामपुरिया समग्र जैन समाज के प्रतिनिधियों के साथ भाजपा कार्यालय पहुंचे और जिला उपाध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया. अचानक हुए इस घटनाक्रम के बाद अब भाजपा में राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है और चर्चाओं का बाजार गर्म है. वहीं, सुदर्शन रामपुरिया ने अपना इस्तीफा भी जिला भाजपा के ग्रुप में शेयर कर दिया.

व्हाट्सऐप पर इस्तीफा
व्हाट्सऐप पर इस्तीफा (Source : Chittorgarh BJP)

इस संबंध में सुदर्शन रामपुरिया ने बताया कि उन्हें 15 दिन पहले नगर मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया था. समाज सहित सभी स्थानों पर स्वागत हो गया था. मंगलवार रात को ही संगठन ने उन्हें नगर मंडल अध्यक्ष पद से हटाकर जिला उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया. इससे समाज की भावनाओं को आहत किया गया है. सुदर्शन रामपुरिया ने पार्टी के प्रति निष्ठा दोहराते हुए कहा कि फैसला आत्मसम्मान से जुड़ा है. वे कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए काम करते रहेंगे.

सुदर्शन रामपुरिया मुझे व्यक्तिगत रूप से अभी मिले नहीं हैं. व्हाट्सऐप पर ही मुझे इस्तीफा भेजा था. मोबाइल पर बात हुई उनसे तो मिलने के लिए कहा था. बैठ कर बात करेंगे. : रतन लाल गाडरी, भाजपा जिलाध्यक्ष, चित्तौड़गढ़

यूं आया भाजपा की राजनीति में उबाल : 15 दिन पूर्व चित्तौड़गढ़ विधानसभा के छह मंडल अध्यक्ष की घोषणा भाजपा जिलाध्यक्ष रतन गाडरी ने की थी. इसके बाद सांसद खेमे ने विरोध शुरू कर दिया था. दबाव को देखते हुए मंगलवार की रात को चित्तौड़गढ़ नगर अध्यक्ष पद पर बदलाव करते हुए जिलाध्यक्ष रतन गाडरी ने सुदर्शन रामपुरिया के स्थान पर गौरव त्यागी को नगर मंडल की जिम्मेदारी दी थी. वहीं, रामपुरिया को जिला उपाध्यक्ष पद देकर मामले को ठंडा करने की कोशिश की थी, लेकिन अब यही मामला उबाल पर आ गया है.

