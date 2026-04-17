5 क्विंटल से ज्यादा डोडा चूरा पकड़ा, पीछा करने पर गाड़ी छोड़ भागा तस्कर
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बड़ी कार्रवाई. पुलिस ने 5 क्विंटल से ज्यादा डोडा चूरा पकड़ा. जानिए पूरा मामला...
Published : April 17, 2026 at 8:33 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिले की भूपालसागर थाना पुलिस एवं जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक लग्जरी गाड़ी से 504.780 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त किया है. पुलिस के पीछा करने पर तस्कर गाड़ी को लावारिश छोड़ कर भाग निकले. पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है. गाड़ी के चेचिस नंबर के आधार पर वाहन मालिक तक पहुंचने का पुलिस प्रयास कर रही है.
पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि भूपालसागर थानाधिकारी घेवरचन्द के नेतृत्व में डीएसटी व थाने की टीम ने बबराणा-दाता रोड पर संयुक्त नाकाबंदी की. इस दौरान दाता की ओर से एक संदिग्ध गाड़ी पुलिस नाकाबंदी को देख कर तेज गति से भागने लगी. पुलिस टीम ने वाहन का पीछा किया. काफी दूर तक पीछा करने के बाद दूरी ज्यादा होने के कारण चालक गाड़ी को मौके पर ही छोड़ कर फरार हो गया.
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नाकाबंदी तोड़कर भागने एवं वाहन संदिग्ध परिस्थिति में छोड़कर जाने के चलते गाड़ी की नियमानुसार तलाशी ली गई. इसमें काले रंग के 25 प्लास्टिक कट्टों में कुल 504.780 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा भरा हुआ मिला, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया. वाहन को भी जब्त कर भूपालसागर थाने पर प्रकरण कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है. मौके से फरार आरोपी की तलाश जारी है. पकड़े गए डोडा चूरा की अनुमानित कीमत 25 लाख रुपए बताया जा रहा है.