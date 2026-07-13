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11 साल से अटका बेगूं के राजकीय स्कूल का कायाकल्प, विद्यार्थियों के 2.15 लाख व सरकार के 59 लाख के बाद भी जर्जर

यह बेगूं उपखंड का सबसे पुराना विद्यालय है. इसका मुख्य भवन 1948 में बना था.

बेगूं उपखंड मुख्यालय पर स्थित स्कूल भवन की हालत
बेगूं उपखंड मुख्यालय पर स्थित स्कूल भवन की हालत (Local Residents)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 13, 2026 at 5:40 PM IST

3 Min Read
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चित्तौड़गढ़ : जिले में स्थित आजादी के दौर का बना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छापरा प्रशासनिक सुस्ती और सरकारी तंत्र की संवेदनहीनता का शिकार हो गया है. यहां विकास कार्यों के लिए जमा की गई लाखों की राशि पिछले 11 साल से फाइलों में धूल फांक रही है और स्कूल का भवन लगातार जर्जर हो रहा है. इसके अलावा सरकारी फंड होने के बाद भी स्कूल भवन जर्जर पड़ा हुआ है. नगरपालिका से मरम्मत को लेकर टेंडर हो गए, लेकिन फर्श का कार्य कर के ठेकदार ने कार्य रोक दिया. शिक्षा विभाग के अधिकारी प्रयास में हैं कि शीघ्र इस स्कूल का निर्माण शुरू हो जाए.

यह है मामला : बेगूं उपखंड मुख्यालय पर स्थित यह स्कूल भवन साल 1948 में बना हुआ है. करीब 78 साल पुराना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन जर्जर हो गया था. इस पर वर्ष 2015 में स्कूल प्रशासन ने विद्यार्थियों से विकास शुल्क के रूप में 2.15 लाख रुपए एकत्रित कर तत्कालीन गुरु गोलवलकर योजना के तहत जमा कराए थे. नियम के मुताबिक सरकार को इस राशि का पांच गुना यानी 10,75,000 रुपए का बजट देकर स्कूल का कायाकल्प करना था, लेकिन तीन साल तक फाइलें इधर-उधर घूमती रही. इसी बीच सरकार ने योजना का नाम बदल कर जन सहभागिता योजना कर दिया. इसमें अनुदान राशि पांच गुना से घटा कर तीन गुना कर दी गई. इसके बाद 59 लाख रुपए के विकास कार्यों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और राशि की कार्यकारी एजेंसी नगरपालिका बेगूं को बना दिया गया.

रामसिंह यादव, सीबीईओ, बेगूं (ETV Bharat chittorgarh)

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सात साल बाद भी अधूरा निर्माण : जानकारी में सामने आया कि नगरपालिका को राशि मिलने के चार साल बाद 18 जनवरी 2019 को 54 लाख रुपए के कार्यादेश जारी किए गए. टेंडर जारी हुए 7 साल बीत चुके हैं, फिर भी निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है. यह बेगूं उपखंड का सबसे पुराना विद्यालय है. इसका मुख्य भवन 1948 में बना था. आज 78 साल पुरानी इमारत की दीवारों में दरारें हैं और बरसात में छतों से पानी टपकता है. सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिन कार्यों के टेंडर नगरपालिका दे चुकी है, उन्हें स्कूल प्रशासन अपने स्तर या भामाशाहों की मदद से भी नहीं करवा सकता. ग्रामीणों ने अब पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि बच्चों से वसूली गई राशि और सरकारी अनुदान दोनों ही सिस्टम की लापरवाही के कारण 'डेड मनी' बन कर रह गए हैं.

इमारत की दीवारों में दरारें
इमारत की दीवारों में दरारें (Local Residents)

छापरा स्कूल की मरम्मत कार्य के संबंध में प्रधानाचार्य के साथ उपखंड अधिकारी एवं जिला कलेक्टर से मिले थे. उच्च अधिकारियों को वस्तु स्थिति से अवगत करवाया था. जिला कलेक्टर के निर्देश पर कार्य को पुनः प्रारंभ कर दिया गया था. बोर्ड परीक्षाओं से पहले ठेकेदार ने फर्श डालने का कार्य किया. इसके बाद से ठेकेदार ने कार्य को पुनः बंद कर दिया. प्रधानाचार्य की ओर से बार-बार नगरपालिका को अवगत करवाया जा रहा है. इस संबंध में वस्तु स्थिति को लेकर रिपोर्ट मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी है. इस संबंध में हमारा यही प्रयास रहेगा कि उपखंड अधिकारी व नगर परिषद ईओ से मिल कर इस कार्य को शीघ्र प्रारंभ कराने का प्रयास करेंगे.
- रामसिंह यादव, सीबीईओ, बेगूं

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बेगूं के राजकीय स्कूल का कायाकल्प
चित्तौड़गढ़ में जर्जर स्कूल
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