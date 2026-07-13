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11 साल से अटका बेगूं के राजकीय स्कूल का कायाकल्प, विद्यार्थियों के 2.15 लाख व सरकार के 59 लाख के बाद भी जर्जर

चित्तौड़गढ़ : जिले में स्थित आजादी के दौर का बना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छापरा प्रशासनिक सुस्ती और सरकारी तंत्र की संवेदनहीनता का शिकार हो गया है. यहां विकास कार्यों के लिए जमा की गई लाखों की राशि पिछले 11 साल से फाइलों में धूल फांक रही है और स्कूल का भवन लगातार जर्जर हो रहा है. इसके अलावा सरकारी फंड होने के बाद भी स्कूल भवन जर्जर पड़ा हुआ है. नगरपालिका से मरम्मत को लेकर टेंडर हो गए, लेकिन फर्श का कार्य कर के ठेकदार ने कार्य रोक दिया. शिक्षा विभाग के अधिकारी प्रयास में हैं कि शीघ्र इस स्कूल का निर्माण शुरू हो जाए.

यह है मामला : बेगूं उपखंड मुख्यालय पर स्थित यह स्कूल भवन साल 1948 में बना हुआ है. करीब 78 साल पुराना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन जर्जर हो गया था. इस पर वर्ष 2015 में स्कूल प्रशासन ने विद्यार्थियों से विकास शुल्क के रूप में 2.15 लाख रुपए एकत्रित कर तत्कालीन गुरु गोलवलकर योजना के तहत जमा कराए थे. नियम के मुताबिक सरकार को इस राशि का पांच गुना यानी 10,75,000 रुपए का बजट देकर स्कूल का कायाकल्प करना था, लेकिन तीन साल तक फाइलें इधर-उधर घूमती रही. इसी बीच सरकार ने योजना का नाम बदल कर जन सहभागिता योजना कर दिया. इसमें अनुदान राशि पांच गुना से घटा कर तीन गुना कर दी गई. इसके बाद 59 लाख रुपए के विकास कार्यों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और राशि की कार्यकारी एजेंसी नगरपालिका बेगूं को बना दिया गया.