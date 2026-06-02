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चित्तौड़गढ़ में 575 पुलिसकर्मियों ने घेरा पूरा जिला, 111 गिरफ्तार, नारकोटिक्स टीम ने 101 KG डोडा चूरा पकड़ा

चित्तौड़गढ़ : पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव के निर्देश पर जिला पुलिस ने इलाके में चलाए गए विशेष एरिया डोमिनेशन अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है. जिले भर में एक साथ दबिश देकर पुलिस ने कुल 111 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इसमें एनडीपीएस एक्ट में दो इनामी सहित 5 वांटेड अपराधी भी शामिल हैं. पुलिस ने इस दबिश में डोडा चूरा भी पकड़ा है. वहीं निम्बाहेड़ा हाईवे पर CBN की रेड में ट्रैक्टर में छुपाकर ले जाया जा रहा 101 किलो डोडा चूरा बरामद किया गया है.

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि एएसपी मुकुल शर्मा के सुपर विजन में पूरे जिले में विशेष अभियान चलाया गया. सभी वृत्ताधिकारियों और थानाधिकारियों के नेतृत्व में 97 विशेष टीमें गठित की गईं. कुल 575 पुलिसकर्मियों ने संदिग्ध स्थानों पर एक साथ दबिश दी. अभियान के दौरान विभिन्न मामलों में वांछित 29 अपराधी, स्थाई वारंटी, मफरूर, गिरफ्तारी वारंटी और सामान्य प्रकरणों में वांछित 83 अपराधी पकड़े गए. 31 अपराधियों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई.

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इस दौरान आबकारी अधिनियम में 2 और आर्म्स एक्ट में 3 नए प्रकरण दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. एरिया डोमिनेशन के दौरान भादसोड़ा थाना पुलिस ने सिरोही जिले के 4 हजार रुपए के इनामी बदमाश संजय पुत्र राधेश्याम जाट को पकड़ा है. वहीं राशमी थाना पुलिस ने चित्तौड़गढ़ जिले के 5 हजार रुपए के इनामी आरोपी राकेश पुत्र बाबूराम विश्नोई निवासी कंवर जी की खेड़ी, ओसियां जोधपुर को डिटेन किया. वहीं राशमी थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 5 किलो 730 ग्राम अवैध अफीम व डोडा चूरा सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.