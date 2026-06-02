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चित्तौड़गढ़ में 575 पुलिसकर्मियों ने घेरा पूरा जिला, 111 गिरफ्तार, नारकोटिक्स टीम ने 101 KG डोडा चूरा पकड़ा

चितौड़गढ़ में पुलिस ने एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की. पुलिस अधिकारियों और जवानों की 575 टीमों ने कई ठिकानों पर दबिश दी.

चित्तौड़गढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई
चित्तौड़गढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई (फोटो ईटीवी भारत चित्तौड़गढ़)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 2, 2026 at 2:10 PM IST

3 Min Read
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चित्तौड़गढ़ : पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव के निर्देश पर जिला पुलिस ने इलाके में चलाए गए विशेष एरिया डोमिनेशन अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है. जिले भर में एक साथ दबिश देकर पुलिस ने कुल 111 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इसमें एनडीपीएस एक्ट में दो इनामी सहित 5 वांटेड अपराधी भी शामिल हैं. पुलिस ने इस दबिश में डोडा चूरा भी पकड़ा है. वहीं निम्बाहेड़ा हाईवे पर CBN की रेड में ट्रैक्टर में छुपाकर ले जाया जा रहा 101 किलो डोडा चूरा बरामद किया गया है.

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि एएसपी मुकुल शर्मा के सुपर विजन में पूरे जिले में विशेष अभियान चलाया गया. सभी वृत्ताधिकारियों और थानाधिकारियों के नेतृत्व में 97 विशेष टीमें गठित की गईं. कुल 575 पुलिसकर्मियों ने संदिग्ध स्थानों पर एक साथ दबिश दी. अभियान के दौरान विभिन्न मामलों में वांछित 29 अपराधी, स्थाई वारंटी, मफरूर, गिरफ्तारी वारंटी और सामान्य प्रकरणों में वांछित 83 अपराधी पकड़े गए. 31 अपराधियों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई.

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इस दौरान आबकारी अधिनियम में 2 और आर्म्स एक्ट में 3 नए प्रकरण दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. एरिया डोमिनेशन के दौरान भादसोड़ा थाना पुलिस ने सिरोही जिले के 4 हजार रुपए के इनामी बदमाश संजय पुत्र राधेश्याम जाट को पकड़ा है. वहीं राशमी थाना पुलिस ने चित्तौड़गढ़ जिले के 5 हजार रुपए के इनामी आरोपी राकेश पुत्र बाबूराम विश्नोई निवासी कंवर जी की खेड़ी, ओसियां जोधपुर को डिटेन किया. वहीं राशमी थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 5 किलो 730 ग्राम अवैध अफीम व डोडा चूरा सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

एक क्विंटल से ज्यादा डोडा चूरा पकड़ा : CBN चित्तौड़गढ़ सेल ने चित्तौड़गढ़-निम्बाहेड़ा हाईवे पर ओछड़ी टोल नाका के यहां पर कार्रवाई की. नारकोटिक्स ने एक ट्रैक्टर-ट्रॉली से 101.720 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया है. ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. उप नारकोटिक्स आयुक्त कोटा नरेश बुंदेल ने बताया कि CBN को खुफिया सूचना मिली थी कि राजस्थान पंजीयन वाला एक ट्रैक्टर निम्बाहेड़ा क्षेत्र से अवैध डोडा चूरा की खेप लेकर जा रहा है.

एक क्विंटल से ज्यादा डोडा चूरा पकड़ा
एक क्विंटल से ज्यादा डोडा चूरा पकड़ा (फोटो ईटीवी भारत चितौड़गढ़)

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ट्रैक्टर में छुपाकर ले जाया जा रहा 101 किलो डोडा चूरा बरामद
ट्रैक्टर में छुपाकर ले जाया जा रहा 101 किलो डोडा चूरा बरामद (फोटो ईटीवी भारत चित्तौड़गढ़)

सूचना पर चित्तौड़गढ़ सेल की टीम गठित कर मौके पर भेजी गई. अधिकारियों ने कड़ी निगरानी रख संदिग्ध वाहन को चिन्हित कर रोका. पूछताछ में चालक ने खुलासा किया कि ट्रॉली में लदे पत्थरों के नीचे डोडा चूरा छिपाया गया था. सुरक्षा कारणों से वाहन को CBN कार्यालय लाकर तलाशी ली गई. ट्रॉली में पत्थरों के नीचे छिपा कर रखे गए 5 कट्टों से कुल 101.720 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद हुआ. कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर डोडा चूरा और ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त कर ली गई. आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम 1985 की संबंधित धाराओं में गिरफ्तार किया गया है. मामले में जांच जारी है.

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