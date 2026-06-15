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चित्तौड़ दुर्ग पर बुलडोजर का खर्च कब्जाधारियों से वसूलेगा प्रशासन, 1.50 लाख का बना बिल

पुलिस की चेतावनी- दुर्ग क्षेत्र में बिना अनुमति रेत, सीमेंट, पत्थर ले जाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी.

Bulldozers used against encroachments at Chittorgarh Fort
चित्तौड़ दुर्ग में अतिक्रमण पर चले बुलडोजर (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 15, 2026 at 3:57 PM IST

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चित्तौड़गढ़: विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़ दुर्ग को अतिक्रमण मुक्त करने की मुहिम में जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी. जिला कलेक्टर डॉ. मंजू ने साफ किया कि अतिक्रमण हटाने में जेसीबी, मशीनरी, श्रमिकों और पुलिस जाप्ते पर करीब 1.50 लाख रुपए खर्च हुए, जिसकी वसूली अतिक्रमणकारियों से ही की जाएगी. नियम तोड़ा तो आर्थिक दंड भी भरना होगा. इधर, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने चेताया कि दुर्ग क्षेत्र में बिना अनुमति रेत, सीमेंट, पत्थर ले जाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी. भविष्य में अवैध निर्माण या सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों पर FIR दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

जिला कलेक्टर डॉ. मंजू ने बताया कि रविवार को दुर्ग क्षेत्र में व्यापक अभियान चलाया गया. यहां युवराज सिंह और सत्यनारायण धोबी के दो मंजिला अवैध रेस्टोरेंट ध्वस्त किए. शाम तक चली कार्रवाई में 10 जेसीबी, 20 से अधिक ट्रैक्टर और कटर मशीनों के साथ नगर परिषद के 50 से ज्यादा कार्मिक लगे. करीब 125 ट्रैक्टर मलबा, सरिया और निर्माण सामग्री हटाई. दोनों के खिलाफ FIR के निर्देश दिए हैं. अतिक्रमण हटाने में करीब 1 लाख 50 लाख खर्चा हुआ. यह राशि इन अतिक्रमियों से वसूलेंगे.

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अब दुर्ग पर होगी नियमित मॉनिटरिंग: कलेक्टर ने बताया कि दुर्ग क्षेत्र में अवैध निर्माण की शिकायतों पर प्रशासन ने संबंधित विभागों के साथ संयुक्त निरीक्षण किया. चिन्हित स्थलों का भौतिक सत्यापन कर कार्रवाई की. कलक्टर ने कहा कि चित्तौड़ दुर्ग सिर्फ राजस्थान नहीं, पूरे देश की ऐतिहासिक-सांस्कृतिक पहचान है. इसकी मूल संरचना और पुरातात्विक महत्व से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी. कलेक्टर ने बताया कि अभियान के दौरान सफाई, पेयजल, विद्युत, सड़क मरम्मत, पार्किंग, प्रकाश और यातायात व्यवस्था की समीक्षा हुई. विभिन्न विभागों को जिम्मेदारी सौंपी. दुर्ग को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए नियमित मॉनिटरिंग होगी.

मलबे से निकाल रहे सरिए: जिला प्रशासन ने रविवार को अतिक्रमण हटाया था, लेकिन मलबे से सरिए और लोहे के उपकरण सोमवार को भी निकाले गए. यहां मलबा हटाया जा रहा है. मलबे से जेसीबी की सहायता से लोहे के सरिए और अन्य उपकरण पुरातत्व विभाग की निगरानी में निकाल कर जब्त कर रहे हैं.

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चित्तौड़ दुर्ग से हटाया अतिक्रमण
BULLDOZER COSTS FROM ENCROACHERS
MORE THAN ONE LAKH SPENT ON REMOVAL
REGULAR MONITORING ON CHITTOR FORT
ENCROACHMENTS REMOVED CHITTOR FORT

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