चित्तौड़ एसीबी : रेवदर BCMO 50 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, इसमें 30 हजार के थे डमी नोट

एसीबी चित्तौड़गढ़ की सिरोही में बड़ी कार्रवाई. ब्लॉक सीएमएचओ को रंगे हाथ दबोचा. जानिए पूरा मामला...

Chittorgarh ACB Action
एसीबी की गिरफ्त में BCMO (Source : Chittorgarh ACB)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 18, 2025 at 10:41 PM IST

2 Min Read
चित्तौड़गढ़/सिरोही: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौड़गढ़ की टीम ने रिश्वत के मामले में सिरोही जिले में गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की. एसीबी चित्तौड़गढ़ ने रेवदर के ब्लॉक सीएमओ डॉ. लोंग मोहम्मद को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया. आरोपी ब्लॉक सीएमएचओ ने होम्योपैथिक क्लिनिक के संचालक से रिश्वत की मांग की थी.

एसीबी के डीआईजी के निर्देश पर एसीबी चित्तौड़गढ़ के डिप्टी हरिश्चंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की. आरोपी ब्लॉक सीएमएचओ से एसीबी की टीम पूछताछ में जुटी हुई है. इधर, यह भी जानकारी मिली कि 50 हजार की रिश्वत राशि दी थी, उसमें 30 हजार रुपए तो डमी नोट थे. एसीबी के महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एसीबी चित्तौड़गढ़ को एक शिकायत मिली थी. इसमें प्रार्थी ने सिरोही जिले के रेवदर में कार्यालय में ब्लॉक मुख्य चिकित्साधिकारी (बीसीएमओ) डॉ. लोंग मोहम्मद के खिलाफ शिकायत दी.

पढ़ें : Fake Currency Nexus : जयपुर पुलिस ने पकड़ी नकली नोट छापने की फैक्ट्री, मुख्य सरगना गिरफ्तार

प्रार्थी ने बताया कि उसके मंडार स्थित क्लिनिक की जांच नहीं करने एवं केस नहीं बनाने की एवज में 50 हजार रुपए रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा था. इस पर एसीबी रेंज उदयपुर के उपमहानिरीक्षक पुलिस डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौडगढ़ के उपअधीक्षक पुलिस हरिश्चन्द्र सिंह के नेतृत्व में ट्रैप की कार्रवाई की. चित्तौड़गढ़ से टीम सिरोही जिले के रेवदर पहुंची, जहां आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद (ब्लॉक मुख्य चिकित्साधिकारी) को प्रार्थी से 50 हजार रुपए की रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया.

उक्त रिश्वत राशि (50 हजार रुपए) में से 20 हजार रुपए भारतीय मुद्रा के हैं और शेष 30 हजार रुपए के डमी नोट (भारतीय मनोरंजन बैंक) के होना बताया है. इसे लेते हुए आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है. इसके संबंध में एसीबी के डॉ. रामेश्वर सिंह, उप महानिरीक्षक पुलिस रेंज उदयपुर के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ और कार्रवाई की गई है. एसीबी की ओर से मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है.

