ETV Bharat / state

सांवरिया जी के दरबार में विधायक चंद्रभान समर्थक ने लोटन कर लगाई हाजिरी, जानिए वजह

चित्तौड़गढ़: निर्दलीय विधायक चंद्रभानसिंह आक्या की चित्तौड़गढ़ से जीत पर मन्नत उतारने का सिलसिला दो साल बाद भी जारी है. विधायक आक्या के एक समर्थक ने सोमवार को मन्नत पूरी करते हुए घर से श्रीसांवलियाजी मंदिर तक लोटन यात्रा की. मंदिर के बाहर विधायक को सिक्कों से तौला. यही सिक्के बाद में भगवान सांवलिया सेठ के भंडार में चढ़ाए गए. इस दौरान श्री सांवलियाजी के भक्तों एवं विधायक समर्थकों में खासा उत्साह दिखा. मंदिर पुजारी ने सभी को चरणामृत दिया.

सांवलियाजी निवासी रामेश्वर उर्फ रामू पुत्र उदयलाल गुर्जर ने बताया, चंद्रभान सिंह का विधानसभा चुनाव में भाजपा से टिकट कट गया था. रामेश्वर आक्या समर्थक हैं. उन्हें सांवलिया सेठ पर विश्वास था कि आक्या विधानसभा जाएंगे. आक्या ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, तब संकट भी थे. रामेश्वर ने मनोकामना की थी कि आक्या जीते तो वे घर से मंदिर तक लोटन यात्रा करेंगे. सोमवार को मन्नत पूरी की.लौटन यात्रा करते हुए सांवलियाजी मंदिर पहुंचे. विधायक को सिक्कों से तौलते समय पूर्व विधायक बद्रीलाल जाट, श्री सांवलिया मंदिर बोर्ड अध्यक्ष हजारीदास वैष्णव, भाजपा नेता शैलेंद्र झंवर, अशोक रायका आदि मौजूद थे.