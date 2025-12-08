ETV Bharat / state

सांवरिया जी के दरबार में विधायक चंद्रभान समर्थक ने लोटन कर लगाई हाजिरी, जानिए वजह

विधायक समर्थक ने भगवान सांवलिया सेठ के मंदिर में आधा किलो वजनी चांदी का कुकर चढ़ाया.

MLA Aakya's supporters return after the trip
लौटन यात्रा करते विधायक आक्या समर्थक (ETV Bharat Chittorgarh)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 8, 2025 at 12:23 PM IST

चित्तौड़गढ़: निर्दलीय विधायक चंद्रभानसिंह आक्या की चित्तौड़गढ़ से जीत पर मन्नत उतारने का सिलसिला दो साल बाद भी जारी है. विधायक आक्या के एक समर्थक ने सोमवार को मन्नत पूरी करते हुए घर से श्रीसांवलियाजी मंदिर तक लोटन यात्रा की. मंदिर के बाहर विधायक को सिक्कों से तौला. यही सिक्के बाद में भगवान सांवलिया सेठ के भंडार में चढ़ाए गए. इस दौरान श्री सांवलियाजी के भक्तों एवं विधायक समर्थकों में खासा उत्साह दिखा. मंदिर पुजारी ने सभी को चरणामृत दिया.

सांवलियाजी निवासी रामेश्वर उर्फ रामू पुत्र उदयलाल गुर्जर ने बताया, चंद्रभान सिंह का विधानसभा चुनाव में भाजपा से टिकट कट गया था. रामेश्वर आक्या समर्थक हैं. उन्हें सांवलिया सेठ पर विश्वास था कि आक्या विधानसभा जाएंगे. आक्या ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, तब संकट भी थे. रामेश्वर ने मनोकामना की थी कि आक्या जीते तो वे घर से मंदिर तक लोटन यात्रा करेंगे. सोमवार को मन्नत पूरी की.लौटन यात्रा करते हुए सांवलियाजी मंदिर पहुंचे. विधायक को सिक्कों से तौलते समय पूर्व विधायक बद्रीलाल जाट, श्री सांवलिया मंदिर बोर्ड अध्यक्ष हजारीदास वैष्णव, भाजपा नेता शैलेंद्र झंवर, अशोक रायका आदि मौजूद थे.

जीत पर पूरी की मन्नत (वीडियो ईटीवी भारत चितौड़गढ़)

पढ़ें:निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने जेपी नड्डा से की मुलाकात, सौंपा समर्थन पत्र

MLA and his supporters at the temple
मंदिर में विधायक के साथ समर्थक (ETV Bharat chittorgarh)

चांदी का कुकर चढ़ाया: विधायक समर्थक रामू गुर्जर ने भगवान सांवलिया सेठ के मंदिर में आधा किलो वजनी चांदी का कुकर चढ़ाया. निर्दलीय चुनाव लड़ते समय आक्या का चुनाव चिन्ह कुकर था. मन्नत मांगने वाले रामू सांवलियाजी निवासी हैं. घर से लोटन यात्रा में ढोल एवं बैंड के साथ महिलाएं नाचते सांवलियाजी मंदिर पहुंचीं. यहां सांवलिया सेठ को 56 भोग चढ़ाया गया. सात हजार लोगों को प्रसादी की.

विधायक समर्थक ने की लोटन यात्रा
विधायक समर्थक ने की लोटन यात्रा (फोटो ईटीवी भारत चित्तौड़गढ़)

पढ़ें:एक जाजम पर आए सीपी जोशी और आक्या, सीएम के प्रयासों से दोनों के बीच हुआ सुलह

25 हजार लोग कर चुके पदयात्रा: इधर विधायक चंद्रभान सिंह ने बताया कि उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा तो जनता का काफी सहयोग रहा. जीत को 2 साल हो गए, लेकिन श्रद्धालु अब भी मन्नत पूरी कर रहे हैं. चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र से अब तक करीब 25 हजार लोग सांवलियाजी मंदिर तक पैदल यात्रा कर चुके हैं. आज रामेश्वर गुर्जर ने भी मन्नत पूरी की.

