मध्य प्रदेश-राजस्थान के यात्रियों की मौज, छोटे शहरों में रुकेगी चित्तौड़गढ़ उज्जैन पैसेंजर ट्रेन, सफर आसान
राजस्थान और मध्य प्रदेश के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर, चित्तौड़गढ़ उज्जैन पैसेंजर का 7 स्टेशनों पर अस्थाई ठहराव. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 11:17 AM IST
उज्जैन: इस समय देश में फेस्टिवल सीजन चल रहा है. ऐसे में यात्रियों की संख्या भी बढ़ गई है. त्योहारों को देखते हुए रेलवे भी समय-समय पर यात्रियों को सुविधाएं देता रहता है. इसी सिलसिले में रेलवे ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच रेल आवागमन को सुविधाजनक बनाने की दिशा में यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण पहल की गई है. चित्तौड़गढ़ उज्जैन पैसेंजर का 7 स्टेशनों पर अस्थाई ठहराव बनाया गया है.
7 स्टेशनों पर होगा चित्तौड़गढ़ उज्जैन पैसेंजर का ठहराव
पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल अंतगर्त आने वाले पीआरओ मुकेश कुमार ने बताया, ''गाड़ी संख्या 69232 चित्तौड़गढ़ उज्जैन पैसेंजर को 16 सितंबर से 11 अक्टूबर तक 7 स्टेशनों पर 1-1 मिनट का अस्थाई ठहराव देने का निर्णय मंडल ने लिया है. इससे दोनों राज्यों के बीच छोटी छोटी जगहों से भी आने जाने वाले यात्रियों को स्थानीय स्तर पर बेहतर रेल सुविधा मिल सकेगी. यह अस्थाई ठहराव शंभूपुरा, जावद रोड, मल्हारगढ़, पिपलिया-मंडी, दलोदा, ढोढर और नामली स्टेशनों पर दिया जाएगा. यह व्यवस्था गाड़ी संख्या 14801 जोधपुर इंदौर एक्सप्रेस के निर्धारित अवधि में डायवर्सन और निरस्तीकरण के कारण यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए की गई है.''
राजस्थान और मध्य प्रदेश के यात्रियों को राहत
चित्तौड़गढ़ से उज्जैन तक चलने वाली यह यात्री ट्रेन राजस्थान और मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को रेल मार्ग से जोड़ती है. मार्ग में छोटे-बड़े स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव मिलने से ग्रामीण क्षेत्र, व्यापारिक यात्रियों, नौकरी पेशा लोगों विद्यार्थियों और दैनिक यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा मिल सकेगी. खास तौर पर चित्तौड़गढ़ नीमच मंदसौर रतलाम उज्जैन रेल कॉरिडोर दोनों राज्यों के बीच सामाजिक व्यापारिक और यात्री आवागमन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है.
- इंदौर मेट्रो का रूटीन शेड्यूल जारी, सुबह 9 से शाम 7 बजे तक हर 15 मिनट में ट्रेन
- पितरों के तर्पण के लिए रेलवे का गिफ्ट, रानी कमलापति से गया के बीच दौड़ेगी स्पेशल ट्रेन, लगेंगे 3 फेरे
- गया जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी! पितृपक्ष में भोपाल और जबलपुर से चलेगी स्पेशल ट्रेन
रतलाम रेल मंडल ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेन के ठहराव समय और वास्तविक परिचालक स्थिति की जानकारी भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, रेल वन एप्प और स्टेशन पहुंच कर भी ले सकते हैं.