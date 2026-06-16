चिट्टा नेटवर्क का पर्दाफाश: मोटरसाइकिल रिपेयर दुकान की आड़ में चल रहा था चिट्टे का धंधा, 3 तस्कर गिरफ्तार
बद्दी पुलिस की टीम ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस चिट्टा तस्करों की कवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज खंगालने में जुटी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 7:33 AM IST
सोलन: चिट्टामुक्त हिमाचल बनाने के लिए एक ओर सरकार अभियान चला रही है वहीं दूसरी ओर हिमाचल पुलिस प्रदेश के विभिन्न जिलों आए दिन कार्रवाई कर रही है. बावजूद इसके चिट्टे तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. इसी कड़ी में नशे के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में चलाए जा रहे अभियान के तहत बद्दी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस की एक्स-सेल (X-Cell) टीम ने अंतरराज्यीय चिट्टा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए सप्लायर सहित 3 तस्करों को धर दबोचा है.
चिट्टा तस्करों के खिलाफ बद्दी पुलिस की बड़ी कार्रवाई
बद्दी पुलिस के अनुसार, गुप्त सूचना मिली थी कि नालागढ़-दभोटा रोड पर गांव राजपुरा में एक मोटरसाइकिल रिपेयर की दुकान में नशे का कारोबार चल रहा है. इस पर योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीम ने दुकान और वहां खड़ी ऑल्टो कार 'HP12D-7078' में एक साथ छापेमारी की. तलाशी के दौरान पुलिस ने चिट्टे की खेप बरामद की.
36.14 ग्राम हेरोइन और ₹49,500 कैश बरामद
चिट्टा बरामद होने पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने मौके से तीनों तस्करों को हिरासत में लिया. इनकी पहचान पवननीर सिंह निवासी शाहपुर बेला, जिला रोपड़ (पंजाब), सतपाल सिंह निवासी गागूवाल, नालागढ़ और राजीव कुमार निवासी ढांग उपरली, नालागढ़ के रूप में हुई है. तलाशी के दौरान ऑल्टो कार के स्टीयरिंग कवर के नीचे से 24.94 ग्राम और दुकान के अंदर से 11.20 ग्राम, कुल 36.14 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद हुआ. इसके अलावा नशीला पदार्थ तौलने के लिए इस्तेमाल होने वाले 2 डिजिटल तराजू और 49,500 ड्रग मनी भी जब्त की गई.
चिट्टा तस्करों की कुंडली खंगालने में जुटी पुलिस
मामले की पुष्टि करते हुए एसपी बद्दी विनोद धीमान ने बताया कि, "तीनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना नालागढ़ में NDPS अधिनियम की धारा 21, 29-61-85 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है. बद्दी पुलिस अब इस ड्रग नेटवर्क के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज खंगाल रही है. इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों को भी जल्द दबोचा जाएगा. इस पूरे मामले की पुलिस की आगामी जांच जारी है."
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