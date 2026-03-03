ETV Bharat / state

होली से पहले हेरोइन की खेप लेकर कुल्लू पहुंचे थे चंडीगढ़ और हरियाणा के युवक, पुलिस ने दबोचा

कुल्लू: जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में पुलिस की टीम ने दो युवकों को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी होटल में कमरा लेकर रह रहे थे और वहीं से नशे का कारोबार कर रहे थे. पुलिस ने हेरोइन को अपने कब्जे में ले लिया है और अब दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है.

मनाली में हेरोइन की खेप के साथ 2 युवक गिरफ्तार

मनाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मनाली पुलिस को सूचना मिली कि गोंपा रोड के पास एक होटल में कमरा नंबर 202 में ठहरे दो युवक विजय कुमार और संजीव वैद्य चिट्टा/हेरोइन बेचने का कार्य कर रहे हैं. सूचना मिलने पर पुलिस पार्टी ने स्वतंत्र गवाहों को साथ लेकर उक्त होटल में दबिश दी. कमरे में विजय कुमार (उम्र- 31 वर्ष) निवासी वीपीओ भूना, तहसील जिला फतेहाबाद (हरियाणा), और संजीव वैद्य (उम्र- 24 वर्ष) निवासी मकान नं.- 3396, सेक्टर 25-डी, चंडीगढ़ शामिल थे.