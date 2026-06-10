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चिट्टे के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, सिरिंज, इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन, जले नोट और 49 फॉयल बरामद

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में आए दिन चिट्टा तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं और नशा तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं. बावजूद इसके नशा तस्करी के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं. ताजा मामला बिलासपुर जिले का है. बिलासपुर जिले में नशा तस्करी और नशे के कारोबार पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई कर चिट्टा बरामद किया है. एसपी बिलासपुर संदीप धवल ने बताया कि दोनों मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक मामले में मकान की तलाशी के दौरान नशा करने में इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद हुआ है.

4.20 ग्राम चिट्टे के साथ एक गिरफ्तार

एसपी बिलासपुर संदीप धवल ने बताया कि पहले मामले में जिला पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम (SDT) ने मंडी भराड़ी के पास फोरलेन पर नाकाबंदी के दौरान एक युवक को 4.20 ग्राम चिट्टा के साथ गिरफ्तार किया है. नाकाबंदी के दौरान एक व्यक्ति पुलिस को देखकर घबरा गया और अपनी लोअर की जेब से एक वस्तु निकालकर सड़क किनारे फेंकने लगा. जिसके बाद शक होने पर पुलिस ने उस व्यक्ति को मौके पर ही रोक लिया. जांच के दौरान फेंकी गई वस्तु से 4.20 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ. आरोपी की पहचान अंकुश कुमार (उम्र 36 साल) निवासी झंडूता, बिलासपुर के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.