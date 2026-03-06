ETV Bharat / state

जेल में बंद कैदी तक चिट्टा पहुंचाने पहुंची पत्नी, कपड़ों के अंदर छिपा रखा था नशा

मंडी: जिला कारागार मंडी में बंद एक कैदी तक चिट्टा (हेरोइन) पहुंचाने के प्रयास का मामला सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने कैदी की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है. महिला के पास से करीब 1.3 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है. पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार जिला कारागार मंडी में कैदियों की नियमित मुलाकात का समय चल रहा था. इसी दौरान सुनीता पत्नी सूरज कुमार शर्मा, निवासी बागाचनोगी, जिला मंडी अपने पति से मिलने के लिए जेल पहुंची. उसका पति पहले से ही चिट्टा तस्करी के एक मामले में जिला कारागार मंडी में बंद बताया जा रहा है. इसी दौरान सुनीता पति से मिलने पहुंची. मुलाकात के दौरान महिला ने कपड़ों के माध्यम से संदिग्ध मादक पदार्थ जेल के अंदर पहुंचाने का प्रयास किया. हालांकि जेल प्रशासन की सतर्कता के चलते यह कोशिश नाकाम हो गई. ड्यूटी पर तैनात जेल स्टाफ ने नियमित सुरक्षा जांच के दौरान महिला के पास मौजूद कपड़ों की तलाशी ली. इस दौरान कपड़ों में छिपाकर रखा गया सफेद रंग का संदिग्ध पदार्थ बरामद हुआ.

1.3 ग्राम चिट्टा बरामद

जेल प्रशासन ने तुरंत इस पदार्थ को कब्जे में लेकर जांच की, जिसमें यह पदार्थ चिट्टा (हेरोइन) प्रतीत हुआ, जब इसका वजन किया गया तो यह करीब 1.3 ग्राम पाया गया. इसके बाद पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. सहायक अधीक्षक जिला कारागार मंडी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि महिला ने यह मादक पदार्थ कहां से प्राप्त किया था. क्या इस मामले में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल है.