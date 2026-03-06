ETV Bharat / state

जेल में बंद कैदी तक चिट्टा पहुंचाने पहुंची पत्नी, कपड़ों के अंदर छिपा रखा था नशा

महिला से 1.3 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है. पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

जेल में पति के लिए चिट्टा लेकर पहुंची महिला
जेल में पति के लिए चिट्टा लेकर पहुंची महिला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 6, 2026 at 10:07 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मंडी: जिला कारागार मंडी में बंद एक कैदी तक चिट्टा (हेरोइन) पहुंचाने के प्रयास का मामला सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने कैदी की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है. महिला के पास से करीब 1.3 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है. पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार जिला कारागार मंडी में कैदियों की नियमित मुलाकात का समय चल रहा था. इसी दौरान सुनीता पत्नी सूरज कुमार शर्मा, निवासी बागाचनोगी, जिला मंडी अपने पति से मिलने के लिए जेल पहुंची. उसका पति पहले से ही चिट्टा तस्करी के एक मामले में जिला कारागार मंडी में बंद बताया जा रहा है. इसी दौरान सुनीता पति से मिलने पहुंची. मुलाकात के दौरान महिला ने कपड़ों के माध्यम से संदिग्ध मादक पदार्थ जेल के अंदर पहुंचाने का प्रयास किया. हालांकि जेल प्रशासन की सतर्कता के चलते यह कोशिश नाकाम हो गई. ड्यूटी पर तैनात जेल स्टाफ ने नियमित सुरक्षा जांच के दौरान महिला के पास मौजूद कपड़ों की तलाशी ली. इस दौरान कपड़ों में छिपाकर रखा गया सफेद रंग का संदिग्ध पदार्थ बरामद हुआ.

1.3 ग्राम चिट्टा बरामद

जेल प्रशासन ने तुरंत इस पदार्थ को कब्जे में लेकर जांच की, जिसमें यह पदार्थ चिट्टा (हेरोइन) प्रतीत हुआ, जब इसका वजन किया गया तो यह करीब 1.3 ग्राम पाया गया. इसके बाद पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. सहायक अधीक्षक जिला कारागार मंडी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि महिला ने यह मादक पदार्थ कहां से प्राप्त किया था. क्या इस मामले में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल है.

महिला के खिलाफ मामला दर्ज

पुलिस अधीक्षक मंडी विनोद कुमार ने बताया कि 'आरोपी महिला के खिलाफ नियमानुसार मामला दर्ज कर लिया गया है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी.' गौरतलब है कि चिट्टे की लत के शिकार कई आरोपी जेल में भी इसकी तलब के कारण परेशान रहते हैं और कई बार उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल तक ले जाना पड़ता है. ऐसे में नशे की लत के चलते इस तरह के अवैध प्रयास सामने आते रहते हैं.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में डिजास्टर एक्ट खत्म, पंचायत-निकाय चुनाव की काउंटडाउन शुरू, चुनावी हलचल तेज

TAGGED:

MANDI JAIL HEROIN RECOVERED
MANDI JAIL CHITTA
MANDI CHITTA CASE
MANDI JAIL
CHITTA HEROIN RECOVERED MANDI JAIL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.