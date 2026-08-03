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बिलासपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक दिन में 232 ग्राम चिट्टा बरामद

पुलिस दो अलग-अलग मामलों में तीन तस्करों को गिरफ्तार कर सप्लाई नेटवर्क की कड़ियां खंगालने में जुटी.

Bilaspur police recovered 232 grams of CHITTA
बिलासपुर में 232 ग्राम चिट्टा बरामद (Concept, IANS)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 2:23 PM IST

4 Min Read
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बिलासपुर: नशे के खिलाफ बिलासपुर पुलिस का अभियान लगातार जारी है. पुलिस ने घुमारवीं थाना क्षेत्र में दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में करीब 232 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद किया है. दोनों मामलों में तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस अब बरामद नशे के स्रोत और आगे इसकी सप्लाई से जुड़े लोगों की जानकारी जुटाने में लगी है.

बिलासपुर में नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा प्रहार

पहले मामले में रविवार, 2 अगस्त को बिलासपुर पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम बलोह फोरलेन लिंक रोड मल्यावर के पास यातायात की जांच कर रही थी. इसी दौरान एक बस में सवार रूबल उम्र- 30 वर्ष, निवासी बटाला, जिला गुरदासपुर, पंजाब की तलाशी ली गई. उसके कब्जे से करीब 122 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर थाना घुमारवीं में मुकदमा नंबर 150/26 दर्ज किया है. मामले में आगामी तफ्तीश जारी है.

दूसरे मामले में दो आरोपियों से 110 ग्राम चिट्टा बरामद

दूसरी कार्रवाई भी रविवार, 2 अगस्त को ही बलोह फोरलेन लिंक रोड मंडीघाट के पास की गई. बिलासपुर पुलिस की डिटेक्शन टीम ने यातायात जांच के दौरान एक बस में सवार नीरज कुमार (उम्र- 30 वर्ष) निवासी डैहर, तहसील सुंदरनगर, जिला मंडी और विकास निवासी डैहर, तहसील सुंदरनगर, जिला मंडी (उम्र- 27 वर्ष) की तलाशी ली. दोनों के कब्जे से करीब 110 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर थाना घुमारवीं में मुकदमा नंबर 151/26 दर्ज किया है. इस तरह दोनों मामलों में पुलिस ने एक ही दिन में करीब 232 ग्राम चिट्टा बरामद किया. पुलिस अब आरोपितों के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि नशे की खेप कहां से लाई गई थी और इसे आगे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था.

प्रतीक पर पहले से दर्ज हैं चार मामले

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि प्रतीक चौहान के खिलाफ पहले से ही एनडीपीएस एक्ट के तहत नशा तस्करी के चार मामले दर्ज हैं. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है. नशे के खिलाफ कार्रवाई केवल नशे की बरामदगी और आरोपितों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सप्लाई नेटवर्क की जड़ तक पहुंचकर उसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को खंगाला जाएगा. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. -अभिषेक धीमान, एसपी, बिलासपुर

डिजिटल साक्ष्यों से खुली सप्लाई की आगे की कड़ी

नशे की बरामदगी के साथ-साथ बिलासपुर पुलिस पूरे सप्लाई नेटवर्क को ध्वस्त करने पर भी फोकस कर रही है. इसी कड़ी में एक अगस्त को थाना घुमारवीं में मुकदमा नंबर 149/26 दर्ज किया गया था. इस मामले में पुलिस ने रामू पुत्र महगू, निवासी गोरखपुर, उत्तर प्रदेश (उम्र- 21 वर्ष) को करीब 8.72 ग्राम चिट्टा के साथ गिरफ्तार किया था.

दो अलग-अलग मामलों में तीन तस्कर गिरफ्तार

बिलासपुर पुलिस का कहना है कि, जांच के दौरान वित्तीय लेन-देन और अन्य डिजिटल एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया. इसके आधार पर पुलिस को नशे की सप्लाई की आगे की कड़ी का पता चला. जांच में सामने आया कि बरामद खेप आगे प्रतीक चौहान पुत्र मनमोहन सिंह, निवासी मर्सिंघी, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर (उम्र- 29 वर्ष) को दी जानी थी. पुलिस के अनुसार, प्रतीक चौहान स्थानीय स्तर पर नशे की सप्लाई करने वाला था. इसके बाद पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया.

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