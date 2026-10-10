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चित्रकूट; बांध के टनल में मछली मारने उतरे तीन चचेरे भाइयों की मौत

चित्रकूट : मानिकपुर थाना क्षेत्र स्थित हेला बांध में शनिवार सुबह करीब 9 बजे हादसा हो गया. बांध से नहर में पानी निकालने के लिए बनी टनल में घुसने के बाद दो युवकों और एक किशोर की मौत हो गई. मृतकों की पहचान महेंद्र उर्फ मेहद्रा (30), पुत्र जोधि, राजपाल (17), पुत्र स्वर्गीय लवकुश उर्फ अंकुश, निवासी हेला बगदरी और रामकेश (32), पुत्र तीरथ, निवासी कशेरुवा के रूप में हुई है. तीनों आपस में चचेरे भाई बताए जाते हैं. पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल ने घटना को बेहद दुखद बताया. आशंका जताई जा रही है कि तीनों की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई होगी. एक ही परिवार में तीन मौतों से कोहराम मचा है.