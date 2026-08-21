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चित्रकूट बडार नाले के चेकडेम में बहे दो छात्र, रेस्क्यू के बाद दोनों के शव मिले

बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के गदाखान गांव के रहने वाले थे दोनों छात्र.

चित्रकूट : दो छात्रों की डूबने से मौत.
चित्रकूट : दो छात्रों की डूबने से मौत. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 21, 2026 at 2:37 PM IST

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चित्रकूट : बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के गदाखान गांव में बडार नाले के चेकडेम के तेज बहाव में दो परिवारों के चिराग बह गए. चेकडेम पार करते समय 10वीं के 14 वर्षीय आयुष और सातवीं के 12 वर्षीय आयुष बह गए. कई घंटे के रेस्क्यू के बाद दोनों बालकों के शव बरामद हुए.


बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के गदाखान गांव में गुरुवार शाम बडार नाले पर बने चेकडेम में डूबने से दो छात्रों की दुखद मौत हो गई. छात्रों की पहचान आयुष (14) पुत्र मनोज सिंह और आयुष (12) पुत्र सुरेश सिंह के रूप में हुई. दोनों छात्र 10वीं और 7वीं कक्षा में पढ़ते थे.

छात्र के चाचा के अनुसार लगातार बारिश के चलते विद्यालय की छुट्टी होने पर दोनों छात्र घर आए थे. गुरुवार को वह गांव के बाहर घूमने निकले थे और शाम करीब 3:30 बजे दोनों घर आने के लिए छोटा रास्ते में पड़ने वाले चेकडेम पार कर रहे थे. इसी दौरान काई की फिसलन और पानी का तेज बहाव होने से दोनों का संतुलन बिगड़ गया और वे पानी में बह गए.


घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू किया. करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आयुष को पानी से बाहर निकाला गया और आननफानन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानिकपुर ले जाया गया. जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. करीब तीन घंटे बाद दूसरे छात्र को भी पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन उसकी भी मौत हो चुकी थी.



चित्रकूट पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि दोनों छात्र चेकडैम पार कर रहे थे. इसी दौरान उनका पैर फैसला और पानी की तेज बहाव में वह बह गए. जहां ग्रामीणों ने आयुष तो बाहर निकाल दिया, लेकिन 7वीं का छात्र आयुष का पता नहीं चल पाया. इसके बाद रेस्क्यू टीम और ग्रामीणों की मदद से 12 वर्षीय आयुष को लगभग 3 घाटे बाद पानी से बाहर निकाला जा सका. हालांकि दोनों की मौत हो चुकी है.

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चेक डैम में छात्र बहे
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