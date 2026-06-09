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स्वामी रामभद्राचार्य बोले- उन्हें और उनके शिष्य को जान का खतरा, मामले की जांच हो

चित्रकूट: आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु रामभद्राचार्य महाराज और उनके उत्तराधिकारी जय महाराज के संबंध में कथित रूप से गंभीर आरोपों के बाद अब रामभद्राचार्य का वीडियो वायरल है. जगद्गुरू रामभद्राचार्य ने पूरे मामले की जांच की मांग की है. ETV भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

चित्रकूट में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर चल रहे विवाद के बीच तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज का वीडियो बयान भी सोमवार को शोसल मीडिया में तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि पूरे प्रकरण की जानकारी मिलने के बाद उन्हें मानसिक आघात पहुंचा है.

उन्होंने आशंका जताई है कि उनकी और उनके उत्तराधिकारी जय महाराज की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है. स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि मामले की निष्पक्ष और सघन जांच कराई जानी चाहिए, ताकि वास्तविक तथ्य सामने आ सकें. उन्होंने प्रशासन से पूरे प्रकरण की वैधानिक पड़ताल कराने की मांग की है.