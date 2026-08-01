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चित्रकूट: अशोक पब्लिक स्कूल की बस पेड़ से टकराई; 9 बच्चे घायल, शराब के नशे में था ड्राइवर

हादसे के समय बस में कई स्कूली बच्चे सवार थे. टक्कर इतनी तेज थी कि बस में अफरा-तफरी मच गई और लगभग दर्जन भर बच्चे घायल हो गए.

स्थानीय लोगों ने शुरू किया राहत कार्य: जनपद चित्रकूट में शनिवार दोपहर सड़क हादसा हो गया. शहर कोतवाली क्षेत्र में कालूपुर सीओ कार्यालय के पास बच्चों को घर छोड़ने जा रही अशोक पब्लिक स्कूल लिखी बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई.

चित्रकूट: चित्रकूट में अशोक पब्लिक स्कूल की बस पेड़ से टकराने से 9 छात्र घायल हो गये, जिनमें 3 गंभीर हैं और एक छात्रा रेफर की गई. चालक व दो स्टाफ भी घायल हुए. डीएम पुलकित गर्ग के अनुसार चालक की प्रारंभिक जांच में शराब सेवन की पुष्टि हुई है. लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं.

अस्पताल पहुंचे जिलाधिकारी पुलकित गर्ग: इनमें तीन बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि अन्य बच्चों को मामूली चोटें आई हैं. दुर्घटना में बस चालक और क्लीनर भी घायल हुए हैं. घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया. सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे.

ड्राइवर पर लगा शराब पीने का आरोप: सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया. जिलाधिकारी पुलकित गर्ग और पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायल बच्चों का हाल जाना और चिकित्सकों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि बस चालक शराब के नशे में वाहन चला रहा था. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है.

नशे में धुत था स्कूल बस चालक: ब्रीथ एनालाइजर जांच में हुई शराब पीने की पुष्टि. (Photo Credit: ETV Bharat)

ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने का आदेश: चित्रकूट जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि हादसे में 9 छात्र घायल हुए हैं, जिनमें से तीन को अत्यधिक चोट आई है, एक छात्रा को रेफर कर दिया गया है. वहीं चालक और दो बस का स्टाफ भी घटना में घायल हुए हैं. उन्होंने बताया कि चालक का ब्रीथ एनालाइजर से प्रारंभिक जांच में 30 की जगह 34 प्रतिशत अल्कोहल की मात्रा देखी गई है. वहीं चालक का ब्लड सैंपल भी लिया जा रहा है. फिलहाल आरटीओ को निर्देशित किया गया है कि चालक का ड्रंकन ड्राइविंग के चलते लाइसेंस निरस्त किया जाये और आदेश दिया जाता है कि इनका लाइसेंस कहीं भी न बन सके.

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