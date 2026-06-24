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चित्रकूट की संध्या बनीं बॉक्सिंग चैंपियन!, डीएम ने किया सम्मानित, जिले में जश्न का माहौल

कम संसाधन में चित्रकूट की संध्या बन गई बॉक्सिंग की 'बाहुबली'

चित्रकूट की संध्या बनी बॉक्सिंग की 'बाहुबली'
चित्रकूट की संध्या बनी बॉक्सिंग की 'बाहुबली' (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 4:00 PM IST

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चित्रकूट: सहारनपुर में चित्रकूट की बेटी ने बॉक्सिंग प्रतियोगिता में जबरदस्त प्रदर्शन कर जिले और प्रदेश का नाम रौशन किया है. सब जूनियर बॉक्सिंग कंपीटिशन में नौवीं में पढ़ने वाली संध्या शानदार खेल की बदौलत दूसरे स्थान पर रही. संध्या की इस कामयाबी से इलाके में जश्न का माहौल है.

गांव की बेटी बनी चैंपियन: राज्य स्तरीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल करने वाली संध्या चित्रकूट जिले के रिहुटिया चरणदासी गांव की रहने वाली है. साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली संध्या का बॉक्सिंग के प्रति लगाव बचपन से ही रहा है. गांव में संसाधन की कमी के बावजूद संध्या का हौसला कभी पस्त नहीं हुआ. बॉक्सिंग में आगे बढ़ने की ललक ने उसे मेहनती बना दिया. संध्या के कोच हितेंद्र सिंह ने बताया कि बॉक्सिंग प्रैक्टिस के लिए संध्या अपने गांव से करीब 15 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय हर दिन पहुंचती थी. उसकी मेहनत और जुनून के कायल खेल अधिकारी भी है. खेल अधिकारी ने बताया कि, महज दो महीने की प्रैक्टिस में वो दूसरे स्थान तक पहुंची है. जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है.

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जिला अधिकारी के साथ संध्या (Photo Credit; ETV Bharat)

जिला प्रशासन से मिला सम्मान, मदद का भरोसा: सहारनपुर से चित्रकूट पहुंचने पर जिला प्रशासन की ओर से संध्या का भव्य स्वागत किया गया. जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने कलेक्ट्रेट दफ्तर में चैंपियन बेटी संध्या को सम्मानित किया और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी. खेल अधिकारी अरविंद कुमार सोनकर ने सम्मान समारोह में संध्या को हर मदद का भरोसा दिया. उन्होंने कहा कि, जिला प्रशासन की ओर से मेधावी छात्रा को हर सुविधा मुहैया कराई जाएगी. जिससे की वो आगे की प्रतियोगिता में जिले के साथ-साथ प्रदेश और देश का मान बढ़ा सके.

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