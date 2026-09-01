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बाढ़ से बेहाल चित्रकूट; मंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर, प्रशासन अलर्ट

चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का फैलाव गांवों और नदी के आसपास के घर पानी-पानी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

चित्रकूट: जिले के रामघाट से निकली मंदाकिनी नदी का जलस्तर मंगलवार सुबह फिर से बढ़ गया. मंदाकिनी नदी अब खतरे के निशान से दोबारा 3 मीटर ऊपर बह रही है. वहीं प्रभारी मंत्री नन्द गोपाल नंदी ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर लोगों को राहत सामग्री वितरित की और पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया. चित्रकूट में बाढ़. (Video Credit; ETV Bharat) बता दें, मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की सीमा से निकली मंदाकिनी नदी एक बार फिर उफान में है. एहतियात के तौर पर प्रशासन ने लोगों को नदी के किनारे से हटाना शुरू कर दिया है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वह नदी के किनारे बने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचे.