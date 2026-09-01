ETV Bharat / state

बाढ़ से बेहाल चित्रकूट; मंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर, प्रशासन अलर्ट

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वह नदी के किनारे बने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचे.

Photo Credit; ETV Bharat
चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का फैलाव गांवों और नदी के आसपास के घर पानी-पानी. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 1, 2026 at 4:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चित्रकूट: जिले के रामघाट से निकली मंदाकिनी नदी का जलस्तर मंगलवार सुबह फिर से बढ़ गया. मंदाकिनी नदी अब खतरे के निशान से दोबारा 3 मीटर ऊपर बह रही है. वहीं प्रभारी मंत्री नन्द गोपाल नंदी ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर लोगों को राहत सामग्री वितरित की और पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया.

चित्रकूट में बाढ़. (Video Credit; ETV Bharat)

बता दें, मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की सीमा से निकली मंदाकिनी नदी एक बार फिर उफान में है. एहतियात के तौर पर प्रशासन ने लोगों को नदी के किनारे से हटाना शुरू कर दिया है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वह नदी के किनारे बने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचे.

चित्रकूट में एक बार फिर जिन सड़कों पर लोग चला करते थे उन सड़कों में दोबारा नाव चलने लग गई है. वहीं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट और जिलाधिकारी पुलकित गर्ग अपनी टीम के साथ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं.

Photo Credit; ETV Bharat
बाढ़ से बदहाल चित्रकूट (Photo Credit; ETV Bharat)

बता दें, जिलाधिकारी पुलकित गर्ग और पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है. एनडीआरएफ सहित अन्य बचाव दलों को सक्रिय रखा गया है. बाढ़ और जलभराव वाले क्षेत्रों में फंसे लोगों को नावों के जरिए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है. प्रशासन की ओर से लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने और सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है.

Photo Credit; ETV Bharat
सड़कों पर भरा पानी. (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं, चित्रकूटधाम मंडल के मंडलायुक्त अजीत कुमार और DIG बांदा रेंज राजेश यस भी चित्रकूट के रामघाट पहुंचे. मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ का मौके पर निरीक्षण किया. उन्होंने अधिकारियों से राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है.

ये भी पढ़ें- चित्रकूट में मंदाकिनी नदी फिर उफान पर; रामघाट की दुकानों में घुसा पानी, आवागमन में परेशानी

TAGGED:

CHITRAKOOT BADH NEWS
चित्रकूट में बाढ़
MANDAKINI RIVER WATER LEVEL
MANDAKINI RIVER WATER LEVEL RISE
CHITRAKOOT FLOODS UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.