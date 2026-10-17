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चित्रकूट तीर्थ क्षेत्र में मंदाकिनी के प्रकोप से हुए नुकसान का 51 करोड़ से होगा पुनर्निर्माण

चित्रकूट तीर्थ क्षेत्र में पुनर्निर्माण शुरू. ( Photo Credit : ETV Bharat )

चित्रकूट : मंदाकिनी नदी की बाढ़ से धर्म नगरी चित्रकूट तीर्थ क्षेत्र में रामघाट और परिक्रमा मार्ग को भारी नुकसान हुआ था. इसकी मरम्मत के लिए 51 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था. बजट मिलने के बाद नगर पालिका और पर्यटन विभाग ने काम शुरू करा दिया है. दीपावली और दीपदान से पहले मरम्मत, नई टाइलें, बाउंड्री वॉल, लाइटिंग और जल निकासी की व्यवस्था बेहतर बनाने का लक्ष्य है.

धर्म नगरी चित्रकूट तीर्थ क्षेत्र में पुनर्निर्माण शुरू. (Video Credit : ETV Bharat)

बता दें, अगस्त के अंतिम दिनों में मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ ने धर्मनगरी चित्रकूट में भारी तबाही मचाई थी. 29 अगस्त को तेजी से बढ़ा नदी का जलस्तर 135.200 मीटर तक पहुंचा, जो खतरे के निशान 126.500 मीटर से 8.7 मीटर अधिक था. बाढ़ से रामघाट, कामदगिरि परिक्रमा मार्ग और आसपास के धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचा. पानी उतरने के बाद अब क्षतिग्रस्त संरचनाओं की मरम्मत और सुविधाओं को बहाल करने की कवायद तेज हो गई है.