चित्रकूट तीर्थ क्षेत्र में मंदाकिनी के प्रकोप से हुए नुकसान का 51 करोड़ से होगा पुनर्निर्माण

चित्रकूट तीर्थ क्षेत्र में मंदाकिनी के प्रकोप से हुए नुकसान का 51 करोड़ से होगा पुनर्निर्माण
मंदाकिनी की बाढ़ से रामघाट और तीर्थस्थलों को भारी नुकसान हुआ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 8:06 AM IST
चित्रकूट : मंदाकिनी नदी की बाढ़ से धर्म नगरी चित्रकूट तीर्थ क्षेत्र में रामघाट और परिक्रमा मार्ग को भारी नुकसान हुआ था. इसकी मरम्मत के लिए 51 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था. बजट मिलने के बाद नगर पालिका और पर्यटन विभाग ने काम शुरू करा दिया है. दीपावली और दीपदान से पहले मरम्मत, नई टाइलें, बाउंड्री वॉल, लाइटिंग और जल निकासी की व्यवस्था बेहतर बनाने का लक्ष्य है.
बता दें, अगस्त के अंतिम दिनों में मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ ने धर्मनगरी चित्रकूट में भारी तबाही मचाई थी. 29 अगस्त को तेजी से बढ़ा नदी का जलस्तर 135.200 मीटर तक पहुंचा, जो खतरे के निशान 126.500 मीटर से 8.7 मीटर अधिक था. बाढ़ से रामघाट, कामदगिरि परिक्रमा मार्ग और आसपास के धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचा. पानी उतरने के बाद अब क्षतिग्रस्त संरचनाओं की मरम्मत और सुविधाओं को बहाल करने की कवायद तेज हो गई है.
जिलाधिकारी पुलकित गर्ग के अनुसार बाढ़ से जिले की करीब 39 ग्राम पंचायतों के लगभग 15 हजार लोग प्रभावित हुए थे. एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की फ्लड यूनिट की मदद से करीब 700 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया. प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री की 4,500 किट वितरित की गईं. क्षतिग्रस्त मकानों के सर्वे के बाद लगभग 2,500 प्रभावित लोगों के खातों में करीब दो करोड़ रुपये की सहायता राशि भेजी गई. कृषि भूमि में एक हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फसलों की क्षति भी चिह्नित की गई है.
जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि अलग-अलग विभागों द्वारा नुकसान का आकलन किया गया है. टूरिज्म विभाग ने 2 करोड़ से ढाई करोड़ की संपत्ति का नुकसान बताया है नगर पालिका परिषद द्वारा 6 से 7 करोड़ की संपत्ति का आकलन किया गया है. जिसका प्रस्ताव प्रशासन को भेज दिया गया है. शिक्षा विभाग ने 56 लाख का नुकसान का आकलन बताया था. इस तरह से कई विभागों द्वारा अपने प्रपोजल भेजे गए हैं जो शासन के पास भेजे जा चुके हैं.
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